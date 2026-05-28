Imputaron y mandaron a la cárcel a un hombre que dejó morir de hambre a su propio padre

Clínica Santa Clara..jpeg El hombre falleció en la Clínica Santa Clara. Foto: Diario UNO / Cristian Lozano

En el lugar encontraron a Francisco Carlos Morán, de 72 años, en un delicado estado de salud, con signos de desnutrición severa y repitiendo desesperadamente la frase: "Tengo hambre".

De acuerdo con la reconstrucción judicial, dentro de la vivienda había escasa cantidad de alimentos y condiciones de higiene deficientes. Debido al deterioro físico del jubilado, fue trasladado de urgencia a la Clínica Santa Clara.

Los médicos descubrieron que el jubilado tenía múltiples hematomas

Los médicos constataron además que tenía múltiples hematomas en el rostro y distintas partes del cuerpo, además de un cuadro de neumonía y edema agudo de pulmón por bronconeumonía. Finalmente, murió 24 horas después de haber sido internado.

Movil policial.jpg La Policía lo detuvo y la Justicia lo envió a la cárcel.

Desde la Fiscalía señalaron que la víctima convivía con el ahora imputado y estaba bajo su cuidado.

Tras avanzar con la investigación, la Justicia ordenó la captura del sospechoso, quien fue identificado el pasado 24 de mayo en Godoy Cruz mediante el Sistema de Reconocimiento Facial implementado por el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Actualmente, el acusado permanece alojado en el penal mientras avanza la causa.

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