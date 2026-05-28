Inicio Policiales cárcel
Investigación

Imputaron y mandaron a la cárcel a un hombre que dejó morir de hambre a su propio padre

El hombre, de 72 años, fue hallado en una vivienda de Godoy Cruz en grave estado de abandono. La Fiscalía imputó al hijo por abandono de persona agravado y quedó alojado en el penal

Pablo Abihaggle
Por Pablo Abihaggle [email protected]
El hombre quedó internado en la Clínica Santa Clara donde falleció 24 horas después. Su hijo está en la cárcel acusado de abandonarlo.

El hombre quedó internado en la Clínica Santa Clara donde falleció 24 horas después. Su hijo está en la cárcel acusado de abandonarlo.

Foto: Diario UNO / Cristian Lozano

Un hombre de 41 años fue imputado y enviado a la cárcel acusado de abandonar a su padre, un jubilado de 72 años que fue encontrado en estado de desnutrición severa dentro de una vivienda de Godoy Cruz.

La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente, contra los Animales y Delitos No Especializados, a cargo del fiscal Juan Carlos Alessandra, quien imputó a Sergio Gustavo Morán por el delito de abandono de persona agravado por haber ocasionado un grave daño en la salud y por ser cometido contra el progenitor.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el hecho salió a la luz el pasado 10 de mayo, cerca de las 10.50, cuando personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y efectivos policiales llegaron a una vivienda ubicada sobre calle Javier Morales, en Godoy Cruz.

Clínica Santa Clara..jpeg
El hombre falleci&oacute; en la Cl&iacute;nica Santa Clara.

El hombre falleció en la Clínica Santa Clara.

En el lugar encontraron a Francisco Carlos Morán, de 72 años, en un delicado estado de salud, con signos de desnutrición severa y repitiendo desesperadamente la frase: "Tengo hambre".

De acuerdo con la reconstrucción judicial, dentro de la vivienda había escasa cantidad de alimentos y condiciones de higiene deficientes. Debido al deterioro físico del jubilado, fue trasladado de urgencia a la Clínica Santa Clara.

Los médicos descubrieron que el jubilado tenía múltiples hematomas

Los médicos constataron además que tenía múltiples hematomas en el rostro y distintas partes del cuerpo, además de un cuadro de neumonía y edema agudo de pulmón por bronconeumonía. Finalmente, murió 24 horas después de haber sido internado.

Movil policial.jpg
La Polic&iacute;a lo detuvo y la Justicia lo envi&oacute; a la c&aacute;rcel.

La Policía lo detuvo y la Justicia lo envió a la cárcel.

Desde la Fiscalía señalaron que la víctima convivía con el ahora imputado y estaba bajo su cuidado.

Tras avanzar con la investigación, la Justicia ordenó la captura del sospechoso, quien fue identificado el pasado 24 de mayo en Godoy Cruz mediante el Sistema de Reconocimiento Facial implementado por el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Actualmente, el acusado permanece alojado en el penal mientras avanza la causa.

Noticia en desarrollo...

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar