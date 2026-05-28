Un hombre de 41 años fue imputado y enviado a la cárcel acusado de abandonar a su padre, un jubilado de 72 años que fue encontrado en estado de desnutrición severa dentro de una vivienda de Godoy Cruz.
Imputaron y mandaron a la cárcel a un hombre que dejó morir de hambre a su propio padre
El hombre, de 72 años, fue hallado en una vivienda de Godoy Cruz en grave estado de abandono. La Fiscalía imputó al hijo por abandono de persona agravado y quedó alojado en el penal
La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente, contra los Animales y Delitos No Especializados, a cargo del fiscal Juan Carlos Alessandra, quien imputó a Sergio Gustavo Morán por el delito de abandono de persona agravado por haber ocasionado un grave daño en la salud y por ser cometido contra el progenitor.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, el hecho salió a la luz el pasado 10 de mayo, cerca de las 10.50, cuando personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y efectivos policiales llegaron a una vivienda ubicada sobre calle Javier Morales, en Godoy Cruz.
En el lugar encontraron a Francisco Carlos Morán, de 72 años, en un delicado estado de salud, con signos de desnutrición severa y repitiendo desesperadamente la frase: "Tengo hambre".
De acuerdo con la reconstrucción judicial, dentro de la vivienda había escasa cantidad de alimentos y condiciones de higiene deficientes. Debido al deterioro físico del jubilado, fue trasladado de urgencia a la Clínica Santa Clara.
Los médicos descubrieron que el jubilado tenía múltiples hematomas
Los médicos constataron además que tenía múltiples hematomas en el rostro y distintas partes del cuerpo, además de un cuadro de neumonía y edema agudo de pulmón por bronconeumonía. Finalmente, murió 24 horas después de haber sido internado.
Desde la Fiscalía señalaron que la víctima convivía con el ahora imputado y estaba bajo su cuidado.
Tras avanzar con la investigación, la Justicia ordenó la captura del sospechoso, quien fue identificado el pasado 24 de mayo en Godoy Cruz mediante el Sistema de Reconocimiento Facial implementado por el Ministerio de Seguridad y Justicia.
Actualmente, el acusado permanece alojado en el penal mientras avanza la causa.
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