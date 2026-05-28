Manejaba zigzagueando, en medio de la neblina y alcoholizado, pero dijo "yo no juego con la vida de los demás"

Embed - Alcoholizado, a alta velocidad y en zigzag con niebla: lo frenaron en Autopista Bs. As. - La Plata

Alcoholizado y negador

Ante esta situación, las autoridades de Buenos Aires procedieron a retener la licencia de conducir del conductor y labraron el acta de infracción correspondiente, de acuerdo con la normativa vigente de la Ley de Tránsito.

Desde el Ministerio de Transporte bonaerense remarcaron la gravedad de este tipo de conductas, especialmente bajo condiciones climáticas adversas como las registradas durante la jornada de ese martes por la alerta violeta de niebla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.

Lo particular de la situación es que al ser detenido el hombre garantizo que "no consumo nada, no juego con la vida de los demás", pese a que eran las 10.30 de la mañana y tenía casi 2 gramos de alcohol en sangre.

“Con niebla y alcohol al volante, el riesgo de tragedia se multiplica. Por eso seguimos reforzando controles en rutas y autopistas para cuidar la vida de las y los bonaerenses”, señalaron desde la cartera provincial.

Las autoridades insistieron en la necesidad de extremar las precauciones al conducir con baja visibilidad y recordaron que el alcohol al volante disminuye reflejos, altera la percepción y multiplica las posibilidades de provocar accidentes graves.