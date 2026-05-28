Una funcionaria del partido bonaerense de Morón está acusada de presunto narcotráfico y de integrar una banda delictiva luego que efectivos de la Policía Federal encontraron medio kilo de cocaína durante un allanamiento realizado en su vivienda.
Quién es la funcionaria a la que le encontraron medio kilo de cocaína en su casa y está prófuga
La funcionaria se encuentra siendo buscada en la investigación por narcotráfico que también derivó en la detención de su expareja
Según información oficial que trascendió, se trata de Luna Suyai Ortigoza, de 27 años, quien era directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad de la Municipalidad de Morón.
Tras el hallazgo de la cocaína en su domicilio, la Policía de Buenos Aires activó una búsqueda para ubicarla.
La funcionaria involucrada
En el citado procedimiento en el domicilio de Luna Ortigoza en la localidad bonaerense de Castelar, los efectivos hallaron medio ladrillo de cocaína por un peso total de 480 gramos, una bolsa con envoltorios de esa sustancia por un peso de 70 gramos, otros tres envoltorios con 15 gramos más y una balanza digital, además de dinero en efectivo.
Tras producirse ese hallazgo y darse a conocer la noticia, el intendente de Morón, Lucas Ghi, apartó a Luna Ortigoza de su cargo el viernes pasado y dijo que se siente “profundamente decepcionado” por el accionar de la ahora exfuncionaria.
“Todos los recursos y medios que estén a nuestro alcance los vamos a aportar para que avance la investigación y todas las personas involucradas rindan cuentas ante la Justicia”, manifestó el intendente de Morón y, en diálogo con TN, añadió: “Soy el principal interesado en que se esclarezca esta situación”.
“Desde el viernes que nos enteramos dejó de ser funcionaria y desde entonces es buscada por la Justicia. Nunca había mostrado nada raro, pero cuando nos enteramos de esto no vacilamos ni un segundo”, aseveró.
En tanto, se informó que la causa se abrió en marzo pasado con una denuncia anónima por narcotráfico, tras lo cual, la Fiscalía 9 de Morón dispuso una serie de tareas de campo a la Policía. Además, se indicó que la Justicia ordenó la captura de la ex pareja de la funcionaria, Ángel Daniel Paz, de 34 años, mientras que la Policía detuvo en otro allanamiento a Norberto Hernán Aliano, de 42, quien afronta cargos por comercio y tenencia ilegítima de estupefacientes.