Quién es la funcionaria a la que le encontraron medio kilo de cocaína en su casa y está prófuga

luna ortigoza cocaina funcionaria 3 La cocaína que encontraron en la casa de la funcionaria.

La funcionaria involucrada

En el citado procedimiento en el domicilio de Luna Ortigoza en la localidad bonaerense de Castelar, los efectivos hallaron medio ladrillo de cocaína por un peso total de 480 gramos, una bolsa con envoltorios de esa sustancia por un peso de 70 gramos, otros tres envoltorios con 15 gramos más y una balanza digital, además de dinero en efectivo.

Tras producirse ese hallazgo y darse a conocer la noticia, el intendente de Morón, Lucas Ghi, apartó a Luna Ortigoza de su cargo el viernes pasado y dijo que se siente “profundamente decepcionado” por el accionar de la ahora exfuncionaria.

“Todos los recursos y medios que estén a nuestro alcance los vamos a aportar para que avance la investigación y todas las personas involucradas rindan cuentas ante la Justicia”, manifestó el intendente de Morón y, en diálogo con TN, añadió: “Soy el principal interesado en que se esclarezca esta situación”.

luna ortigoza cocaina funcionaria La funcionaria de Morón que quedó en la lupa de la Justicia.

“Desde el viernes que nos enteramos dejó de ser funcionaria y desde entonces es buscada por la Justicia. Nunca había mostrado nada raro, pero cuando nos enteramos de esto no vacilamos ni un segundo”, aseveró.

En tanto, se informó que la causa se abrió en marzo pasado con una denuncia anónima por narcotráfico, tras lo cual, la Fiscalía 9 de Morón dispuso una serie de tareas de campo a la Policía. Además, se indicó que la Justicia ordenó la captura de la ex pareja de la funcionaria, Ángel Daniel Paz, de 34 años, mientras que la Policía detuvo en otro allanamiento a Norberto Hernán Aliano, de 42, quien afronta cargos por comercio y tenencia ilegítima de estupefacientes.