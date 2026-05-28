Pidieron la preventiva del preso Piter Morales por la nena baleada y estiraron su estadía en máxima seguridad

pabelloin vip almafuerte El preso estaba alojado en una especie de pabellón VIP en Almafuerte.

Ante esta situación, el preso presentó un hábeas corpus y se realizó una audiencia este jueves. Su nuevo abogado defensor, Alberto Villalba, planteó que en ese cubículo de 4 metros cuadrados ha sufrido trastornos físicos y psicológicos, como ansiedad, insomnio y cefaleas. Incluso consideró que se trata de una especia de tortura.

El juez Diego Flamant escuchó el pedido de Piter Morales y le solicitó un informe urgente al Servicio Penitenciario que explique los motivos por los cuáles se estiró su estadía en el MAP, para luego resolver si debe regresar a su módulo habitual o no.

Prisión preventiva por la nena baleada

Otra de las novedades entorno al preso es que la Fiscalía de Homicidios solicitó la prisión preventiva del Piter Morales. La fiscal Florencia Díaz Peralta protagonizará una audiencia el próximo 7 de julio donde enumerará las pruebas para sostener que el hombre instigó el ataque a la nena baleada en Godoy Cruz en marzo pasado. Se trata de un formalismo, ya que el hombre de todas formas está detenido por la reciente condena a 6 años de prisión por narcotráfico intramuros, además de otras sentencias que pesan en su contra.

pedro morales preso El preso que es investigado por el ataque a la nena baleada.

El 21 de marzo pasado en el barrio Los Barrancos, de Godoy Cruz, una niña de 11 años fue acribillada de 4 disparos cuando tocaron la puerta de su casa. En la investigación surgió la teoría de que el ataque armado habría sido motivado por una venganza carcelaria contra su padre, Marcelo Tapón Agüero (46). En ese contexto es que surgió la sospecha de que Piter Morales habría sido el autor intelectual de la balacera. Ambos presos fueron recientemente condenados en una causa por manejar una red de narcotráfico en Almafuerte.

La nena baleada quedó internada en el hospital Notti en grave estado de salud. Incluso los médicos evaluaron amputarle una de las piernas, aunque finalmente se pudo reponer y fue dada de alta a principios de abril.

Piter Morales se encuentra imputado en ese expediente como autor intelectual de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por lo que podría recibir más años de condena además de la reciente pena por narcotráfico contra el preso. En tanto que un menor de 17 años también está acusado como el autor material.