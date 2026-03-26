Un preso que cumple condena por asesinato en la cárcel se desvinculó, a través de su abogado defensor, del ataque a la nena baleada que está internada en grave estado en el Hospital Notti y podría perder una pierna como consecuencia de los daños.
Un preso alojado en la cárcel se desvinculó del ataque a la nena baleada en Godoy Cruz
Pedro Anisco Morales, alias Piter, se defendió, a través de su abogado, de la acusación lanzada por la familia de la nena baleada el sábado y que está internada en grave estado en el Notti
El letrado Francisco Machuca habló con radio Nihuil en nombre de su cliente, Pedro Morales Anisco, alias Piter, y explicó que pidió a la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta que intervenga a raíz de las acusaciones públicas vertidas sobre el hombre por Joana, la madre de la niña atacada el sábado cuando abrió la puerta de la casa familiar en Godoy Cruz.
"Mi ex marido tuvo problemas con un referente del penal, Pedro Morales, le dicen Piter. Es él el que mandó a hacer esto. Tengo audios de Marcelo en donde me cuenta que él no se quiso hacer cargo de toda la droga que encontraron en el penal. Le pedían que aparezca, que lo arreglara o le mataban los hijos", había relatado la madre de la pequeña el lunes durante una entrevista con Radio Nihuil.
La causa judicial por el ataque a balazos a la niña de 11 años está bajo investigación en la Fiscalía de Homicidios, adonde el abogado de Pedro Morales Anisco, alias Piter, se presentó el lunes último y pidió, de modo espontáneo, que a su cliente se le decrete lo que técnicamente se denomina mantenimiento de libertad, lo que garantiza que no recaerá sobre él la imputación por el hecho de sangre.
Hasta el momento no hay imputados por el ataque a balazos a la niña y la familia apenas pudo describir que al agresor lo vieron de espaldas, que iba encapuchado y que se trataría de una persona joven.
El abogado de Pedro Morales Anisco, alias Piter, aportó a la Fiscalía de Homicidios las versiones que la madre de la niña dio a la prensa para finalmente pedir que se lo desvincule.
De acuerdo al testimonio del letrado Francisco Machuca a radio Nihuil, su cliente presentó, en 2024, cuando ya estaba alojado en la cárcel, un habeas corpus en su favor ya que le habían dicho que desde el Servicio Penitenciario le iban a "plantar droga" para involucrarlo.
Poco después, relató el abogado, durante una requisa, un penitenciario resultó involucrado en un asunto de drogas y estupefacientes y se le incautó un cargamento en el auto y un celular que, una vez peritado, reveló que mantenía contacto con Marcelo Agüero Delclaux, padre de la niña que el fin de semana fue baleada en Godoy Cruz.