Un preso alojado en la cárcel se desvinculó del ataque a la nena baleada en Godoy Cruz

Florencia Diaz Peralta.jpg El caso de la nena baleada es investigado por Florencia Díaz Peralta, fiscal de Homicidios.

La causa judicial por el ataque a balazos a la niña de 11 años está bajo investigación en la Fiscalía de Homicidios, adonde el abogado de Pedro Morales Anisco, alias Piter, se presentó el lunes último y pidió, de modo espontáneo, que a su cliente se le decrete lo que técnicamente se denomina mantenimiento de libertad, lo que garantiza que no recaerá sobre él la imputación por el hecho de sangre.

Hasta el momento no hay imputados por el ataque a balazos a la niña y la familia apenas pudo describir que al agresor lo vieron de espaldas, que iba encapuchado y que se trataría de una persona joven.

El abogado de Pedro Morales Anisco, alias Piter, aportó a la Fiscalía de Homicidios las versiones que la madre de la niña dio a la prensa para finalmente pedir que se lo desvincule.

Notti frente 2.jpg La nena baleada el sábado está internada en terapia intensiva del Notti. Diario UNO / Nicolás Ríos

De acuerdo al testimonio del letrado Francisco Machuca a radio Nihuil, su cliente presentó, en 2024, cuando ya estaba alojado en la cárcel, un habeas corpus en su favor ya que le habían dicho que desde el Servicio Penitenciario le iban a "plantar droga" para involucrarlo.

Poco después, relató el abogado, durante una requisa, un penitenciario resultó involucrado en un asunto de drogas y estupefacientes y se le incautó un cargamento en el auto y un celular que, una vez peritado, reveló que mantenía contacto con Marcelo Agüero Delclaux, padre de la niña que el fin de semana fue baleada en Godoy Cruz.