La familia de José Ignacio Sequeira aseguró que el propio jefe de terapia intensiva les informó que una paciente psiquiátrica habría ingresado al sector y retirado el tubo de asistencia respiratoria. La muerte generó conmoción y fuertes cuestionamientos sobre la seguridad del hospital.
Una paciente psiquiátrica entró a terapia y le desconectó el respirador a un hombre que no conocía: lo mató
Un trágico episodio disparó una intensa investigación judicial. El jefe de la terapia intensiva habló sobre la principal hipótesis. Conmoción en la familia del fallecido
La muerte de José Ignacio Sequeira en el Hospital Durand quedó envuelta en una grave investigación judicial luego de que sus familiares denunciaran que una paciente psiquiátrica habría desconectado el respirador que lo mantenía con vida en terapia intensiva.
El episodio ocurrió el viernes 22 de mayo. Según relataron los allegados de la víctima, Sequeira había sido internado días antes por una neumonía bilateral y, debido a la complejidad del cuadro, los médicos decidieron inducirle el coma para intubarlo. De acuerdo con la familia, su evolución era favorable hasta que recibieron el llamado que confirmó su fallecimiento.
Germán, hijo del paciente, contó a la Agencia Noticias Argentinas que el propio jefe de terapia intensiva les explicó qué sucedió dentro del hospital. “Encontraron a esta persona parada frente a la cama con el tubo de oxígeno que se pone en la tráquea en la mano, se lo había sacado”, afirmó.
Una fuga, una terapia intensiva y múltiples interrogantes
Según trascendió, la sospechosa sería una paciente psiquiátrica que escapó del área donde recibía atención médica e ingresó a la unidad de terapia intensiva, donde estaba internado Sequeira bajo asistencia mecánica respiratoria.
La situación desató preocupación tanto en la familia como entre trabajadores del lugar. “Comisaría hizo su parte, la morgue judicial ya hizo su parte y está el cuerpo para entregarlo, pero la fiscalía no lo libera”, expresó Germán, quien además indicó que permanece en el hospital junto a su abogado para exigir respuestas de las autoridades.
El caso también motivó un duro comunicado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Desde el gremio manifestaron “profunda preocupación y alarma” por lo sucedido y reclamaron una “investigación inmediata, exhaustiva y transparente”.
En el texto, ATE señaló que, según información preliminar aportada por trabajadores del establecimiento, una paciente de salud mental ambulatoria habría ingresado a un área crítica y provocado un hecho que terminó con la muerte de un paciente conectado a asistencia respiratoria mecánica.
Mientras avanza la investigación judicial, el episodio abrió fuertes cuestionamientos sobre los controles internos y las condiciones de seguridad en sectores sensibles del Hospital Durand.