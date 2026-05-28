Una paciente psiquiátrica entró a terapia y le desconectó el respirador a un hombre que no conocía: lo mató

hospital terapia Una paciente con problemas de salud mental desconectó a un hombre en la terapia intensiva. Imagen ilustrativa.

Germán, hijo del paciente, contó a la Agencia Noticias Argentinas que el propio jefe de terapia intensiva les explicó qué sucedió dentro del hospital. “Encontraron a esta persona parada frente a la cama con el tubo de oxígeno que se pone en la tráquea en la mano, se lo había sacado”, afirmó.

Una fuga, una terapia intensiva y múltiples interrogantes

Según trascendió, la sospechosa sería una paciente psiquiátrica que escapó del área donde recibía atención médica e ingresó a la unidad de terapia intensiva, donde estaba internado Sequeira bajo asistencia mecánica respiratoria.

La situación desató preocupación tanto en la familia como entre trabajadores del lugar. “Comisaría hizo su parte, la morgue judicial ya hizo su parte y está el cuerpo para entregarlo, pero la fiscalía no lo libera”, expresó Germán, quien además indicó que permanece en el hospital junto a su abogado para exigir respuestas de las autoridades.

hospital muerte El Hospital Durand donde ocurrió la tragedia. Foto: gentileza

El caso también motivó un duro comunicado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Desde el gremio manifestaron “profunda preocupación y alarma” por lo sucedido y reclamaron una “investigación inmediata, exhaustiva y transparente”.

En el texto, ATE señaló que, según información preliminar aportada por trabajadores del establecimiento, una paciente de salud mental ambulatoria habría ingresado a un área crítica y provocado un hecho que terminó con la muerte de un paciente conectado a asistencia respiratoria mecánica.

Mientras avanza la investigación judicial, el episodio abrió fuertes cuestionamientos sobre los controles internos y las condiciones de seguridad en sectores sensibles del Hospital Durand.