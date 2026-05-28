Agostina Vega, desaparecida en Córdoba: las últimas novedades del caso que estremece al país

Según los familiares, la adolescente mandó un audio diciendo que iba a ir a buscar un “regalo sorpresa” para su mamá, Melisa, y que pasaría a comprar una empanada por el negocio de su abuelo. Jamás regresó.

agostina-vega-desaparecida1

Desaparecida en Córdoba: el viaje en remís y un sospechoso

Gracias a la difusión de los carteles de búsqueda, un remisero se presentó ante la Justicia y aportó un dato clave: aquella noche, él trasladó a Agostina Vega hasta la intersección de Fragueiro y Juan del Campillo, en el barrio Cofico. Al llegar al destino, un hombre recibió a la menor y fue quien abonó el viaje.

Ese hombre resultó ser Claudio Gabriel Barrelier (33), una persona del círculo íntimo de la familia que mantenía una relación sentimental con la madre de la adolescente.

En su primera versión de los hechos, Barrelier aseguró que la chica caminó unas cuadras y se subió a un Volkswagen Gol color rojo entre las calles Urquiza y Avellaneda. Sin embargo, las graves contradicciones en su relato lo convirtieron en el principal sospechoso del caso de la adolescente desaparecida.

El miércoles por la tarde, tras una serie de procedimientos, el fiscal Raúl Garzón ordenó la detención de Barrelier, quien quedó imputado por privación ilegítima de la libertad agravada por tratarse de una menor de edad.

agostina-vega-desaparecida

Desaparecida en Córdoba: el misterioso audio

La familia de Agostina Vega, desaparecida desde el sábado, no cree en la versión del Gol rojo y sostiene una hipótesis estremecedora: la adolescente fue manipulada por el detenido.

“Pensamos que la llevó engañada con la idea de hacerle un regalo sorpresa a la mamá”, declaró Elizabeth, abuela de la menor, quien además advirtió que la chica no solía manejarse sola ni utilizaba aplicaciones de viajes. Un elemento clave que respalda esta teoría es un mensaje de audio que la propia Agostina les envió a sus amigas antes de desaparecer, donde confirmaba que iba a encontrarse con Barrelier para armar la sorpresa.

agostina-vega-desaparecida3

Rastrillajes y sospecha de cómplices por la adolescente desaparecida

La Policía de Córdoba ha desplegado un enorme operativo que incluyó 19 allanamientos simultáneos. El epicentro de las pericias fue la vivienda del detenido, ubicada en la calle Campillo al 878, donde trabajó la división de canes y peritos científicos. Además, cinco personas fueron trasladadas para declarar ante la fiscalía en las últimas horas para intentar esclarecer sus vínculos con el hecho.

Para el fiscal Garzón, el caso está lejos de cerrarse con una sola detención. “No me caben dudas de que intervienen más personas”, aseguró a la prensa, abriendo la puerta a la hipótesis de que Barrelier no actuó solo.

Mientras se analizan antenas de telefonía, cámaras de seguridad y geolocalizaciones para reconstruir los últimos pasos de la adolescente, el tiempo corre. El Ministerio de Seguridad mantiene activa a nivel nacional el Alerta Sofía, el sistema de emergencia para la búsqueda de menores en peligro.

agostina-vega-desaparecida4

Para aportar información, desaparecida desde el sábado a la noche, Agostina Vega tiene 14 años, es de tez trigueña, contextura delgada, tiene el cabello negro largo y ojos marrones. Al momento de desaparecer vestía un jean negro, un buzo bordó con letras verdes y zapatillas blancas. Quienes puedan aportar datos sobre su paradero deben comunicarse de inmediato al 134 o al 911.