Eran trapitos de uno de los festivales más convocantes y estaban armados hasta los dientes

trapitos armas Las armas de fuego que tenían los trapitos en Córdoba.

Los trapitos extorsionadores

En el marco de los operativos contra los trapitos, un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, también fueron detenidos por la supuesta reventa ilegal de entradas, en otro de los procedimientos realizados en avenida Córdoba 350, zona en la que oficiales de la Departamental Colón hallaron tarjetas bancarias, 47 tickets ofrecidos a los espectadores, un celular y billetes.

Además, los efectivos de la Policía de Córdoba concretaron el arresto de un joven de 26 años, quien circulaba con una pistola calibre 45 sobre la calle Mariano Moreno y Bolivia.

En tanto, mientras se implementaba otro operativo, los uniformados ingresaron a un domicilio en el barrio Capilla, en Perú 200, donde confiscaron una carabina calibre 22 con cartuchos y un pistolón. Conforme al relato de un vecino, el arsenal habría sido arrojado por un hombre que luego se dio a la fuga. Todos los trapitos implicados fueron trasladados y quedaron a disposición de la Justicia que ahora los investigará principalmente por la tenencia ilegal de armas de fuego.