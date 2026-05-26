Eran trapitos en uno de los festivales más convocantes del país. Como suele ocurrir muchas veces con los trapitos, trabajaban bajo extorsión. Y no era mentira: tenían un arsenal de armas de fuego. Finalmente, terminaron detenidos tras un operativo policial.
Eran trapitos de uno de los festivales más convocantes y estaban armados hasta los dientes
Los trapitos tenían hasta un rifle carabina que terminó siendo secuestrado por las autoridades
Cinco hombres y una mujer fueron detenidos en los últimos días tras el procedimiento. Al mismo tiempo que se secuestraron armas de fuego en la localidad cordobesa de Jesús María, en el marco de distintos operativos policiales durante el Festival Nacional de Cuarteto.
Fuentes policiales informaron que 3 sospechosos de 31, 34 y 50 años resultaron arrestados por desempeñarse como trapitos o cuidacoches sin autorización oficial, en el cruce de las calles Cástulo Peña y Delfín Díaz, donde se incautó dinero en efectivo, linternas y 3 chalecos refractarios.
Los trapitos extorsionadores
En el marco de los operativos contra los trapitos, un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, también fueron detenidos por la supuesta reventa ilegal de entradas, en otro de los procedimientos realizados en avenida Córdoba 350, zona en la que oficiales de la Departamental Colón hallaron tarjetas bancarias, 47 tickets ofrecidos a los espectadores, un celular y billetes.
Además, los efectivos de la Policía de Córdoba concretaron el arresto de un joven de 26 años, quien circulaba con una pistola calibre 45 sobre la calle Mariano Moreno y Bolivia.
En tanto, mientras se implementaba otro operativo, los uniformados ingresaron a un domicilio en el barrio Capilla, en Perú 200, donde confiscaron una carabina calibre 22 con cartuchos y un pistolón. Conforme al relato de un vecino, el arsenal habría sido arrojado por un hombre que luego se dio a la fuga. Todos los trapitos implicados fueron trasladados y quedaron a disposición de la Justicia que ahora los investigará principalmente por la tenencia ilegal de armas de fuego.