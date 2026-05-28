OSEP denunció penalmente a un médico por cargar prestaciones que afiliados desconocen

osep El titular de OSEP, Carlos Funes, realizó la denuncia en el Ministerio Público Fiscal. Foto: OSEP

Según detalló, las irregularidades no estaban vinculadas únicamente a consultas médicas, sino principalmente a prácticas ambulatorias de primer nivel, como infiltraciones o pequeñas intervenciones realizadas sin internación.

A partir de esa alerta, OSEP comenzó a contactar afiliados cuyos nombres aparecían asociados a esas prestaciones. Allí aparecieron los primeros indicios de la presunta maniobra.

"Varios nos dijeron que no habían recibido esa práctica", aseguró Funes. Luego, algunos afiliados formalizaron sus testimonios ante escribano y abogado.

Los afiliados confirmaron que se atendían con el médico

De acuerdo con la explicación del funcionario, varios pacientes reconocieron conocer al médico -de hecho, es muy conocido en el Sur- e incluso haberse atendido con él, pero negaron haberse realizado algunas de las prácticas cargadas posteriormente.

"Sí, fui a la consulta. Sí, me hice infiltraciones en otro momento. Pero esta última que ustedes están diciendo, no, a mí nunca me infiltró", relató el presidente de la obra social sobre las declaraciones.

OSEP sostiene que esas prestaciones ya habían sido pagadas, motivo por el cual decidió avanzar con una presentación judicial para que se investigue una posible estafa.

“Nosotros le hemos pagado las prestaciones. Eso es una estafa”, afirmó.

La Justicia ahora investiga el hecho

La denuncia fue radicada en la Justicia y, según indicó Funes, el profesional fue dado de baja de la cartilla apenas comenzaron las sospechas, incluso antes de la presentación formal.

Por ahora, el médico todavía no realizó un descargo, aunque desde OSEP señalaron que la denuncia ingresó hace pocos días y que el proceso judicial recién comienza.

Uno de los puntos que ahora intentan determinar es cómo se habría concretado la maniobra. En ese sentido, Funes vinculó la sospecha con el sistema de validación mediante token que utilizan actualmente las obras sociales para autorizar prestaciones.

La hipótesis es que algunos pacientes habrían entregado más de un código de validación durante la consulta sin saber que uno de ellos sería utilizado para cargar prácticas adicionales.

medicamentos osep El médico fue dado de baja de la cartilla de OSEP.

“El afiliado pasó el primero de la consulta. El segundo le pueden haber dicho que se olvido los números, y ahí podrían haber hecho pasar la práctica”, señaló.

Desde la obra social también admitieron que el caso podría no ser aislado y remarcaron que las auditorías continúan.

“Puede ser este el único médico o no, que es lo que sospechamos nosotros”, indicó el funcionario.

En paralelo, OSEP pidió a los afiliados revisar los consumos registrados a su nombre y denunciar cualquier prestación desconocida. Según explicaron, muchas veces los usuarios detectan gastos que nunca recuerdan haber realizado cuando reciben los resúmenes de consumos médicos.

Funes sostuvo además que el avance de herramientas digitales permitió detectar con mayor facilidad este tipo de situaciones y recordó que años atrás eran frecuentes otras maniobras, como el préstamo de credenciales físicas entre pacientes.

“No había token, era más fácil. Hoy evidentemente han encontrado otra vuelta”, sostuvo.

Por el momento, la causa se encuentra en etapa inicial y todavía no hay imputaciones confirmadas ni una estimación oficial sobre el monto económico involucrado. Desde OSEP admitieron que resulta difícil calcular desde cuándo podrían haberse realizado las supuestas maniobras.