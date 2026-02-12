OSEP actualizó la cobertura de medicamentos para sus afiliados

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) de Mendoza dio a conocer en las últimas horas una serie de novedades relacionadas con la cobertura de medicamentos para sus afiliados. Las nuevas disposiciones ya están en vigencia.
Frente a algunas críticas en redes sociales y en medios de comunicación, la institución aclaró que no fue eliminado ningún plan de beneficios vinculados con remedios.
También indicó la OSEP que se mantienen los esquemas ambulatorios y descuentos y que se amplió la cobertura para medicamentos con patologías respiratorias y otras.
Cobertura de medicamentos vinculados a planes especiales de OSEP
OSEP informó que se implementó una actualización en el esquema de cobertura de medicamentos ambulatorios. En un comunicado indicó que "el objetivo de mejorar el seguimiento médico, promover la adherencia a los tratamientos y garantizar el acceso equitativo, asegurando además el uso racional de los recursos del sistema".
En el Programa Médico Obligatorio (PMO), OSEP mantiene una cobertura universal ambulatoria de 40% en los medicamentos que integran su vademécum y que presentan valor terapéutico aceptable y elevado. En los casos que no reúnen estos criterios, la cobertura ambulatoria es del 29%.
Para enfermedades crónicas no transmisibles, la institución adopta criterios de la resolución 27/2022 del Ministerio de Salud, ampliando la cobertura del 40% al 70% en medicamentos seleccionados para patologías respiratorias, cardiovasculares, endócrinas y neurológicas, entre otras.
Asimismo, se mantienen las coberturas del 100% cuando así lo determinan leyes específicas, como en el caso de discapacidad.
No se eliminó ninguna cobertura
OSEP aclaró que no se eliminó la cobertura de medicamentos, sino que se las ordenó, jerarquizó y amplió considerando cada caso.
Para obtener estos beneficios, el usuario deberá contar un plan especial que le brinde la mayor cobertura previa auditoría médica.
Se tramita a través de la solicitud por Whatsapp en ALMA (261 2058800), siguiendo las siguientes opciones:
- Medicamentos/Insumos
- Planes Especiales
- Primera vez
Algunos ejemplos
OSEP explicó que medicamentos como la metformina mantendrán la cobertura al 100% únicamente para afiliados registrados en el Plan Especial de Diabetes.
Cuando el medicamento sea prescripto para otros usos, la cobertura será del 40%, como cualquier medicamento ambulatorio general.
Este ordenamiento permite:
- Un mayor control y seguimiento médico de pacientes con enfermedades crónicas.
- Evitar usos indebidos de medicamentos vinculados a planes especiales.
- Garantizar la sustentabilidad del sistema, cuidando los recursos para quienes más los necesitan.
- Mejorar la calidad de la atención y la trazabilidad de los tratamientos.