OSEP actualizó la cobertura de medicamentos para sus afiliados

medicamentos osep OSEP desmintió que se haya implementado una eliminación de cobertura de meciamentos. Foto: OSEP

Cobertura de medicamentos vinculados a planes especiales de OSEP

OSEP informó que se implementó una actualización en el esquema de cobertura de medicamentos ambulatorios. En un comunicado indicó que "el objetivo de mejorar el seguimiento médico, promover la adherencia a los tratamientos y garantizar el acceso equitativo, asegurando además el uso racional de los recursos del sistema".

En el Programa Médico Obligatorio (PMO), OSEP mantiene una cobertura universal ambulatoria de 40% en los medicamentos que integran su vademécum y que presentan valor terapéutico aceptable y elevado. En los casos que no reúnen estos criterios, la cobertura ambulatoria es del 29%.

Para enfermedades crónicas no transmisibles, la institución adopta criterios de la resolución 27/2022 del Ministerio de Salud, ampliando la cobertura del 40% al 70% en medicamentos seleccionados para patologías respiratorias, cardiovasculares, endócrinas y neurológicas, entre otras.

Asimismo, se mantienen las coberturas del 100% cuando así lo determinan leyes específicas, como en el caso de discapacidad.

No se eliminó ninguna cobertura

OSEP aclaró que no se eliminó la cobertura de medicamentos, sino que se las ordenó, jerarquizó y amplió considerando cada caso.

Para obtener estos beneficios, el usuario deberá contar un plan especial que le brinde la mayor cobertura previa auditoría médica.

Se tramita a través de la solicitud por Whatsapp en ALMA (261 2058800), siguiendo las siguientes opciones:

Medicamentos/Insumos

Planes Especiales

Primera vez

metformina Medicamento para diabetes. Foto: Ministerio de Salud de la Nación

Algunos ejemplos

OSEP explicó que medicamentos como la metformina mantendrán la cobertura al 100% únicamente para afiliados registrados en el Plan Especial de Diabetes.

Cuando el medicamento sea prescripto para otros usos, la cobertura será del 40%, como cualquier medicamento ambulatorio general.

Este ordenamiento permite: