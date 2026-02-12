Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de hoy, 12 de febrero de 2026.

Cada sorteo, se realiza ante escribano público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en Avenida San Martín y Brasil, de Godoy Cruz, Mendoza.

Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de hoy, 12 de febrero.

A la cabeza: 8746

Todos los números según el orden en que quedaron:

1: 8746

2: 2695

3: 4136

4: 1443

5: 7696

6: 2110

7: 3113

8: 2131

9: 0567

10: 5118

11: 1557

12: 1296

13: 7501

14: 7337

15: 9220

16: 6677

17: 9505

18: 1058

19: 9460

20: 1680

Qué es la Quiniela?

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina. Consiste en un concurso de jugadas, entendidas éstas como la asociación de un riesgo con un monto de dinero, sujetas a premios, determinados por uno o más sorteos. Es considerada una apuesta a este juego, el cociente entre el monto apostado y la extensión de la jugada.

Quiniela de Mendoza: dónde se transmite el sorteo

La trasmisión es vía streaming y se hará durante los cinco sorteos diarios que tiene la Quiniela de Mendoza.

Se podrán ver en el canal de Youtube del Instituto Provincial de Juegos y Casinos Mendoza: www.youtube.com/c/institutoprovincialdejuegosycasinosmendoza.

Cuáles son los horarios de la Quiniela de Mendoza

La Quiniela de Mendoza se sortea de lunes a sábados en los siguientes horarios: