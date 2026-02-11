Carnaval en Godoy Cruz con Estelares y Los Playeros

Domingo 15 de febrero

El rock se adueña del escenario. La noche contará con el rock urbano de Setas y el estilo de Cote Lai (una mezcla de rock, tango y psicodelia). El cierre estará a cargo de Estelares, que traerá todos sus himnos nacionales al parque.

Lunes 16 de febrero

El gran cierre tropical. La previa será calentada por las bandas locales Qaraduras, La Klave y Mendukos. El broche de oro final lo pondrá Los Playeros, asegurando baile y fiesta para despedir el carnaval.

Mendukos 2.jpg Mendukos, una de las bandas locales que cerrarán el carnaval godoicruceño.

Gastronomía y economía local

Más allá de la interesante propuesta en los escenarios, el festival ofrece una experiencia integral para los sentidos: