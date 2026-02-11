Del 14 al 16 de febrero el Parque San Vicente de Godoy Cruz albergará una nueva edición del Festival "A Morfar" en su edición carnaval. A lo largo de tres noches, con entrada libre y gratuita, el departamento elegirá su representante vendimial y tendrá la actuación de Estelares, Los Playeros y otras bandas mendocinas (ver abajo).
Carnaval en Godoy Cruz con Estelares y Los Playeros
El Parque San Vicente se prepara para recibir una nueva edición del Festival "A Morfar" un evento que ya es marca registrada en la agenda mendocina y combina shows de primer nivel con lo mejor de la gastronomía regional
Cronograma de espectáculos
El festival "A Morfar" se desarrollará durante tres noches consecutivas, del 14 al 16 de febrero, con una grilla pensada para todos los gustos:
- Sábado 14 de febrero
La jornada inicia con la Vendimia Departamental. Tras la elección de la representante, comenzará la Peña Folclórica con la música de La Huella y Profecía Folk.
- Domingo 15 de febrero
El rock se adueña del escenario. La noche contará con el rock urbano de Setas y el estilo de Cote Lai (una mezcla de rock, tango y psicodelia). El cierre estará a cargo de Estelares, que traerá todos sus himnos nacionales al parque.
- Lunes 16 de febrero
El gran cierre tropical. La previa será calentada por las bandas locales Qaraduras, La Klave y Mendukos. El broche de oro final lo pondrá Los Playeros, asegurando baile y fiesta para despedir el carnaval.
Gastronomía y economía local
Más allá de la interesante propuesta en los escenarios, el festival ofrece una experiencia integral para los sentidos:
- Patio gastronómico: una variada oferta de foodtrucks con opciones para todos los paladares.
- Cerveza artesanal: puestos dedicados a la producción cervecera de la zona.
- Feria de emprendedores: un espacio dedicado al diseño, el arte y la producción independiente, buscando fortalecer la economía creativa de Godoy Cruz.