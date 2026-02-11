La DGE cambia: antecedentes penales y cursos de género obligatorios para suplentes, con llamados 100% online

Adolescentes - alumnos, estudiantes de Secundaria La DGE lanzó nuevos protocolos de actuación para casos de bullying. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Ahora, como resultado de un análisis con directivos de escuelas secundarias, resolvió aprobar nuevas normas para el otorgamiento de suplencias y entre los principales cambios se incorpora, no solo el requisito de presentación del certificado de antecedentes penales, sino también que el docente acredite haber realizado cursos de capacitación sobre violencia escolar, género y protección de niños.

Llamados digitales de la DGE a docentes suplentes

A través de la resolución Nº 291 del 10 de febrero y sus anexos, la DGE introdujo una reforma integral en el sistema de suplencias para el nivel secundario y todas las normas anteriores fueron derogadas.

Uno de los cambios esenciales es el paso a la modalidad digital para los llamados de docentes suplentes. La misma funcionará a través del sistema Gestión Educativa Integral (G.E.I).

La DGE considera que el sistema actual de llamados y nombramientos de docentes suplentes tiene falencias y que es necesario unificar los procedimientos para todos los tipos de escuelas secundarias: las de secundaria orientada, las técnicas y las de adultos.

Escuela Técnica Pablo Nogués - alumnos diseñan un auto eléctrico para una competencia de YPF Los cambios dispuestos por la DGE también aplican a secundarias técnicas. En la imagen, alumnos de la escuela Pablo Nogués. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Todos los procedimientos presenciales para la postulación de suplentes quedan eliminados. Los docentes tendrán que presentar la documentación que se les requiere a través de la plataforma.

Eso - dijeron en los argumentos de la resolución que se publicó en el Boletín Oficial- acelerará los nombramientos para que los estudiantes tengan la mayor cantidad de horas de clases con cargos, horas y funciones cubiertas.

Nuevos requisitos y capacitaciones que la DGE exige a los docentes suplentes

Además de la documentación tradicional como el DNI, el Bono de Puntaje y el Certificado de Aptitud Psicofísica, los postulantes a suplencias deberán presentar en un PDF el certificado de antecedentes penales (validez de 90 días) y el de tres cursos obligatorios:

Ley Micaela (género y violencia contra las mujeres).

Ley Lucio (protección de derechos de niños, niñas y adolescentes).

Prevención de Bullying (herramientas para detección y seguimiento de acoso escolar).

La DGE aclara en el reglamento que los docentes que no cuenten con estas certificaciones al momento del llamado a la suplencia tendrán 90 días corridos para cumplimentar este requisito.

bullying escolar dge.jpg La DGE entiende que mientras el docente esté más preparado, más puede proteger los derechos del estudiante.

Así serán los llamados de la DGE

Según las nuevas normas el primer, segundo y tercer llamado se realizarán por el GEI dentro de las 24 horas de producida la vacante. En estos casos es requisito indispensable contar con el Bono de Puntaje.

Del cuarto llamado en adelante se permitirá la participación con Carpeta de Antecedentes si la vacante no fue cubierta previamente.

El orden de prioridades por título para el nombramiento del docente suplente se mantiene: Título Docente (A), Habilitante (B1 y B2) y Supletorio (C).

Y en caso de paridad, se define por el promedio general del título, antigüedad de egreso, antigüedad en la función y, finalmente, antigüedad total en la docencia.

Reglas de la DGE sobre la suplencia: vacantes, licencias sucesivas e inhabilitación

En la nueva resolución, también se establecen reglas que buscan asegurar la continuidad del servicio educativo y que los chicos no pierdan cursos u horas por la falta de un docente.

Producida una vacante de 10 días o más, la escuela debe realizar el llamado obligatoriamente por el sistema GEI dentro de las 24 horas. Si ya se trata del cuarto llamado, la institución debe poner en funciones de forma inmediata al docente que aceptó la suplencia para evitar días sin clase.

Si las licencias del titular son sucesivas durante el mismo ciclo lectivo, en la misma asignatura y curso, la prioridad en la designación la tendrá el suplente que ya se venía desempeñando en ese cargo.

Continuidad laboral a docentes suplentes DGE 2025.jpg La DGE cambió las reglas para contratar docentes suplentes en el nivel secundario: les exigirá cursos como el de la Ley Micaela. Foto: gentileza DGE

En tanto que, si un docente suplente renuncia sin causa justificada antes de cumplir tres meses en la escuela; no toma posesión del cargo dentro de las 48 horas hábiles de haber ganado el concurso; o es dado de baja por ineficacia en el servicio o incumplimiento de sus deberes, la DGE lo inhabilitará por un año para presentarse a nuevos llamados.

En definitiva, lo que busca la DGE es mejorar el aprendizaje, el desarrollo de los estudiantes y la protección de sus derechos, a partir de la idoneidad y calidad del personal docente, además de su rápida contratación en caso de vacancias.