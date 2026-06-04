La DGE celebró que más alumnos entienden lo que leen: los resultados de la medición 2026

Los datos arrojan un balance positivo: se consolida la tendencia de mejora iniciada en años anteriores, una disminución importante de los que están en situación crítica; y se destaca un salto cualitativo en la capacidad de los alumnos para interpretar lo que leen.

La evaluación involucró a 872 escuelas primarias y 395 secundarias.

La visión de la DGE tras los primeros resultados del censo de comprensión lectora

“Los resultados de la primera medición 2026 muestran avances muy significativos en comprensión lectora en Mendoza, especialmente en interpretación y obtención de información”, expresó García Zalazar.

“También logramos reducir fuertemente los niveles críticos de fluidez lectora: en 3° grado, las cohortes evaluadas bajaron 21 puntos porcentuales respecto del año anterior.

Y hay otro dato muy valioso: en secundaria, los estudiantes en nivel crítico disminuyeron más de 5 puntos”, agregó el titular de la DGE.

“Nada de esto sucede de un día para otro. Son avances que reflejan años de trabajo sostenido en alfabetización, formación docente, evaluación y acompañamiento a las escuelas”, analizó el ministro.

Desempeño_lector_en_Mendoza_DGE infografia 2026 Los datos del informe oficial de la DGE. Infografía: NotebookLM

Evaluación de la DGE: salto en el Nivel Primario

En las escuelas primarias, el dato más celebrado por la DGE es el aumento de los estudiantes en el nivel de desempeño avanzado. Este grupo creció 2 puntos porcentuales respecto al año anterior, pasando de 19,9% a 21,9%.

En términos generales, el 52,4% de los alumnos de primaria comenzó el ciclo lectivo 2026 ubicándose en los niveles medio y avanzado. Según destaca el informe de la DGE, se mantiene una tendencia sostenida desde 2022 hacia la reducción de los niveles críticos y el aumento progresivo de los niveles más altos.

comprension y fluidez lectora dge resultados medicion 2026 Análisis de la DGE sobre 3º grado de Primaria.

El progreso en la Secundaria

El nivel secundario también mostró indicadores de mejora en comparación con marzo de 2025. El porcentaje de estudiantes en nivel crítico cayó 5 puntos porcentuales.

Si se analizan los niveles medio y avanzado en su conjunto, la mejora en el nivel medio superior de secundaria fue de 9,7 puntos porcentuales, marcando uno de los progresos interanuales más significativos de los últimos años.

comprension y fluidez lectora dge Análisis de la DGE sobre Secundaria.

El "efecto cohorte" en 3° y 6° grado

A través de esta evaluación, la DGE sigue la evolución de los mismos grupos de alumnos de un año a otro.

En 3° grado: la reducción del nivel crítico fue drástica. Al comparar a estos alumnos con su desempeño cuando estaban en 2° grado (en 2025), se observa una baja de 21 puntos porcentuales en el nivel crítico.

En 6° grado: el nivel avanzado saltó 13 puntos porcentuales, escalando del 23% al 36%. Al mismo tiempo, el nivel crítico en este grupo se redujo al 9%. comprension y fluidez lectora dge resultados 1ra medicion 2026 Análisis de la DGE sobre Primaria.

Comprensión lectora: entender lo que se lee

Más allá de la velocidad o fluidez al leer, la DGE puso el foco en la comprensión lectora. En ambos grados (3° y 6°) se registró una mejora generalizada en los procesos de obtención de información e interpretación.

En 3° grado, la efectividad en el proceso de interpretación saltó del 28% en 2025 al 61% en 2026 (33 puntos porcentuales), mientras que la obtención de información subió del 64% al 85%.

En 6° grado, los resultados también fueron positivos, con una efectividad del 93% en la obtención de información y un crecimiento de 24 puntos en los procesos de interpretación respecto al año pasado.

“Todavía quedan desafíos importantes, pero los datos muestran que Mendoza empieza a consolidar mejoras reales en los aprendizajes”, repasó García Zalazar, director de la DGE.