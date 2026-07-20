Suspendieron las clases en zonas de alta montaña y localidades del sur provincial por las nevadas

La medida fue comunicada por la Dirección General de Escuelas (DGE) y, por el momento, sólo afecta al turno mañana de localidades de la provincia donde se hacen sentir un temporal de intensas lluvias y nevadas.

Las nevadas obligaron a la suspensión de clases en ciertas localidades.

Dónde se suspendieron las clases este lunes

La suspensión de clases es para escuelas de todos los niveles y modalidades de Malargüe, zonas de montaña de Tupungato, Uspallata, Polvaredas, Punta de Vacas y Puente del Inca.