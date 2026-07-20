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Decisión

Suspendieron las clases en zonas de alta montaña y localidades del sur provincial por las nevadas

La medida afecta al turno mañana de ciertas localidades de la provincia donde se hacen sentir un temporal de lluvias y nevadas

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
La suspensión de clases afectará a Malargüe y zonas de alta montaña.

La suspensión de clases afectará a Malargüe y zonas de alta montaña.

Las autoridades provinciales comunicaron la suspensión de clases en ciertas localidades de alta montaña y el Sur provincial debido a las inclemencias climáticas que se presentan este lunes.

La medida fue comunicada por la Dirección General de Escuelas (DGE) y, por el momento, sólo afecta al turno mañana de localidades de la provincia donde se hacen sentir un temporal de intensas lluvias y nevadas.

Las nevadas obligaron a la suspensión de clases en ciertas localidades.

Las nevadas obligaron a la suspensión de clases en ciertas localidades.

Dónde se suspendieron las clases este lunes

La suspensión de clases es para escuelas de todos los niveles y modalidades de Malargüe, zonas de montaña de Tupungato, Uspallata, Polvaredas, Punta de Vacas y Puente del Inca.

En tanto, la DGE también aclaró que las clases se brindarán con total normalidad en el resto de la provincia.

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