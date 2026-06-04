Un alumno llevó un arma casera a la escuela y dijo que lo hizo para defenderse de los robos en su barrio

Tras el hallazgo, las autoridades escolares activaron de forma inmediata los mecanismos de prevención establecidos para estos casos por la DGE. Desde la dirección del colegio confirmaron que la situación fue abordada con todos los protocolos pertinentes y destacaron que el alumno nunca opuso resistencia, haciéndose cargo de la posesión del arma en todo momento, lo que evitó escenas de angustia o violencia.

Este es el segundo evento de similares características que ocurre en la semana. El lunes fue en el colegio Fénix donde se activó el protocolo de seguridad frente a un alumno que había asistido con un cuchillo a clases. También se trató de un estudiante de nivel secundario y la escuela también está ubicada en Guaymallén.

Se armó un arma para defenderse camino a la escuela

En contacto con el programa "Mañana es mejor" de Radio Nihuil, Luis, el padre del alumno, manifestó su sorpresa y preocupación ante el hecho, asegurando que desconocía por completo que su hijo transportaba ese elemento en la mochila.

"Si lo hubiese sabido, obviamente no lo hubiese dejado", afirmó mientras retiraba a su hijo de la escuela, detallando que el arma blanca era algo "muy rústico, muy casero y envuelto con trapos" que el menor armó por su cuenta.

El progenitor vinculó directamente la conducta del menor con los reiterados hechos de inseguridad que sufre en la vía pública, específicamente en su barrio Lihué de Guaymallén. Explicó que el adolescente sale muy temprano de su casa, cerca de las 6.30 de la mañana, y que ya ha sufrido intentos de robo y situaciones de hostigamiento arriba del colectivo cuando viaja hacia la escuela, lo que genera un fuerte sentimiento de vulnerabilidad.

Alumno es retirado de la escuela por el padre tras llevar un arma casera Al retirar a su hijo de la escuela, Luis habló con Radio Nihuil. Foto: Gentileza Matías Pascualetti

El alumno tendrá un seguimiento psicológico

Frente a este escenario, el padre del alumno valoró la respuesta de la escuela y se mostró aliviado de que el episodio no pasara a mayores ya que su hijo se hizo cargo del arma casera y no opuso resistencia ni generó altercado alguno con las autoridades o sus compañeros al ser descubierto.

"Miro el lado bueno de que solo le han llamado la atención en la escuela y ahora tiene que hacer un seguimiento con un psicólogo", concluyó, confirmando que el joven ya se encuentra bajo tratamiento profesional para abordar este tipo de situaciones que habían sido alertados por las autoridades del colegio.