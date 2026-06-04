Una tensa pero controlada situación se vivió en la escuela Técnicos Mendocinos este jueves cuando las autoridades descubrieron que un alumno de 14 años asistía a clases portando un arma blanca de fabricación casera. El episodio se desencadenó luego de que otro estudiante advirtiera la presencia del objeto y diera aviso inmediato a los directivos del establecimiento.
Un alumno llevó un arma casera a la escuela y dijo que lo hizo para defenderse de los robos en su barrio
El menor de 14 años fue descubierto por un compañero en la escuela Técnicos Mendocinos. El padre del chico dijo que no sabía que había fabricado un arma blanca
Al ser interrogado por el cuerpo docente, el adolescente admitió llevar el elemento contundente, pero justificó su acción en la extrema inseguridad que vive a diario camino a la escuela. El joven reside en el barrio Lihué, una zona conflictiva de Guaymallén, y aseguró que el objeto lo confeccionó para defensa personal durante el trayecto que hace en micro a las 6.30 de la madrugada para llegar a clases.
Tras el hallazgo, las autoridades escolares activaron de forma inmediata los mecanismos de prevención establecidos para estos casos por la DGE. Desde la dirección del colegio confirmaron que la situación fue abordada con todos los protocolos pertinentes y destacaron que el alumno nunca opuso resistencia, haciéndose cargo de la posesión del arma en todo momento, lo que evitó escenas de angustia o violencia.
Este es el segundo evento de similares características que ocurre en la semana. El lunes fue en el colegio Fénix donde se activó el protocolo de seguridad frente a un alumno que había asistido con un cuchillo a clases. También se trató de un estudiante de nivel secundario y la escuela también está ubicada en Guaymallén.
Se armó un arma para defenderse camino a la escuela
En contacto con el programa "Mañana es mejor" de Radio Nihuil, Luis, el padre del alumno, manifestó su sorpresa y preocupación ante el hecho, asegurando que desconocía por completo que su hijo transportaba ese elemento en la mochila.
"Si lo hubiese sabido, obviamente no lo hubiese dejado", afirmó mientras retiraba a su hijo de la escuela, detallando que el arma blanca era algo "muy rústico, muy casero y envuelto con trapos" que el menor armó por su cuenta.
El progenitor vinculó directamente la conducta del menor con los reiterados hechos de inseguridad que sufre en la vía pública, específicamente en su barrio Lihué de Guaymallén. Explicó que el adolescente sale muy temprano de su casa, cerca de las 6.30 de la mañana, y que ya ha sufrido intentos de robo y situaciones de hostigamiento arriba del colectivo cuando viaja hacia la escuela, lo que genera un fuerte sentimiento de vulnerabilidad.
El alumno tendrá un seguimiento psicológico
Frente a este escenario, el padre del alumno valoró la respuesta de la escuela y se mostró aliviado de que el episodio no pasara a mayores ya que su hijo se hizo cargo del arma casera y no opuso resistencia ni generó altercado alguno con las autoridades o sus compañeros al ser descubierto.
"Miro el lado bueno de que solo le han llamado la atención en la escuela y ahora tiene que hacer un seguimiento con un psicólogo", concluyó, confirmando que el joven ya se encuentra bajo tratamiento profesional para abordar este tipo de situaciones que habían sido alertados por las autoridades del colegio.