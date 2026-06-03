El furor por completar el álbum de figuritas del Mundial 2026 se instaló con todo en las aulas y, en un colegio privado de Mendoza, derivó en una medida poco habitual. Ocurre que las autoridades del Colegio Nadino solicitaron a las familias que los estudiantes no lleven las "figus", sobres ni álbumes para evitar conflictos entre compañeros y reducir las distracciones.
Prohibieron las figuritas del Mundial en un colegio privado de Mendoza y explicaron los motivos
Las autoridades del colegio solicitaron a los padres que los chicos no lleven figuritas al establecimiento, a poco del inicio del Mundial 2026
La decisión, que ya es noticia nacional, fue comunicada mediante un mensaje de WhatsApp que enviaron a los padres y madres de los alumnos. La institución, ubicada en la Sexta Sección de Ciudad, apeló a la colaboración de las familias para impedir que la pasión por la colección mundialista interfiera con las actividades académicas.
En ese marco, desde la dirección del colegio explicaron que el fenómeno había comenzado a exceder los momentos de recreo, utilizado frecuentemente para el intercambio de figuritas. Las conversaciones y "negociaciones" se trasladaban también a los horarios de clase, generando desconcentración y dificultades para los docentes. Allí nació la decisión.
Cuando los canjes de figuritas exceden el recreo
Según trascendió, uno de los principales motivos de la decisión de prohibición fue el aumento de situaciones conflictivas vinculadas al intercambio de figuritas. Las autoridades del colegio señalaron que, en distintas oportunidades, docentes y directivos debieron intervenir para mediar en discusiones surgidas durante los canjes entre alumnos.
En ese contexto, la institución resolvió solicitar que las figuritas permanezcan fuera del ámbito escolar para evitar nuevos inconvenientes y preservar el desarrollo normal de las clases.
Ahora, instalado el tema (y a la espera de la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio) restará saber si otros colegios adoptarán la misma medida.