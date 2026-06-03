Prohibieron las figuritas del Mundial en un colegio privado de Mendoza y explicaron los motivos

En ese marco, desde la dirección del colegio explicaron que el fenómeno había comenzado a exceder los momentos de recreo, utilizado frecuentemente para el intercambio de figuritas. Las conversaciones y "negociaciones" se trasladaban también a los horarios de clase, generando desconcentración y dificultades para los docentes. Allí nació la decisión.

Cuando los canjes de figuritas exceden el recreo

Según trascendió, uno de los principales motivos de la decisión de prohibición fue el aumento de situaciones conflictivas vinculadas al intercambio de figuritas. Las autoridades del colegio señalaron que, en distintas oportunidades, docentes y directivos debieron intervenir para mediar en discusiones surgidas durante los canjes entre alumnos.

Yacopamos Territorio - intercambio de figuritas del Mundial de Fútbol 2026 en Territorio Yacopini Las figuritas en las escuelas, tema instalado a poco del Mundial. Foto: Gentileza

En ese contexto, la institución resolvió solicitar que las figuritas permanezcan fuera del ámbito escolar para evitar nuevos inconvenientes y preservar el desarrollo normal de las clases.

Ahora, instalado el tema (y a la espera de la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio) restará saber si otros colegios adoptarán la misma medida.