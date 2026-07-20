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A dar vuelta la página

Cuándo vuelve a jugar la Albiceleste tras la final del Mundial

La Selección argentina ya está planificando sus próximos compromisos después del subcampeonato con la necesidad imperiosa de volver a estar en lo más alto

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Selección argentina tiene compromisos por delante.

La Selección argentina tiene compromisos por delante.

La culminación de la Copa del Mundo marca el cierre de una etapa sumamente intensa para la Selección argentina. Luego de haber disputado la instancia decisiva en el certamen ecuménico, el plantel de nuestro país iniciará un período de descanso antes de volver a concentrarse para los desafíos que depara el calendario oficial de la FIFA.

A pesar de la lógica necesidad de asimilar lo acontecido en territorio estadounidense, el cuerpo técnico y los dirigentes ya miran de reojo los compromisos venideros.

La Selección argentina tendrá que dar vuelta la página rápido.

La Selección argentina tendrá que dar vuelta la página rápido.

La fecha del regreso de la Selección argentina a la actividad oficial

La planificación del fútbol internacional establece que el receso postmundialista no se extenderá por demasiado tiempo para las principales potencias del planeta.

La próxima ventana de encuentros internacionales estipulada por la FIFA tendrá lugar en el mes de septiembre, momento en el cual se reactivarán las competencias continentales.

Es así que el plantel tras cumplir con sus primeros deberes a nivel de ligas locales, la delegación deberá armar las valijas nuevamente para afrontar la reactivación del cronograma de selecciones.

Aunque resta la confirmación definitiva de los días y horarios por parte de los entes reguladores sudamericanos, la agenda preliminar ya fija los primeros días del noveno mes del año como el punto de partida. Esta situación obligará a una rápida reestructuración del plantel para iniciar el camino hacia las futuras metas de la federación.

Scaloni seguirá al mando de la Selección argentina hasta - al menos - diciembre.

Scaloni seguirá al mando de la Selección argentina hasta - al menos - diciembre.

Los desafíos y el camino que se le viene al equipo de Scaloni

De esta manera la Selección argentina disputará dos amistosos luego del Mundial que se disputarán entre el lunes 21 de septiembre y el viernes 6 de octubre.

Sin fechas, rivales ni sedes definidas, el futuro es una incógnita. Pero hay un deseo que nunca cambia: volver a ver a la Albiceleste iniciar un nuevo camino con el objetivo de devolver a la Selección argentina a lo más alto.

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