Cuándo vuelve a jugar la Albiceleste tras la final del Mundial

La próxima ventana de encuentros internacionales estipulada por la FIFA tendrá lugar en el mes de septiembre, momento en el cual se reactivarán las competencias continentales.

Es así que el plantel tras cumplir con sus primeros deberes a nivel de ligas locales, la delegación deberá armar las valijas nuevamente para afrontar la reactivación del cronograma de selecciones.

Aunque resta la confirmación definitiva de los días y horarios por parte de los entes reguladores sudamericanos, la agenda preliminar ya fija los primeros días del noveno mes del año como el punto de partida. Esta situación obligará a una rápida reestructuración del plantel para iniciar el camino hacia las futuras metas de la federación.

Scaloni seguirá al mando de la Selección argentina hasta - al menos - diciembre.

Los desafíos y el camino que se le viene al equipo de Scaloni

De esta manera la Selección argentina disputará dos amistosos luego del Mundial que se disputarán entre el lunes 21 de septiembre y el viernes 6 de octubre.

Sin fechas, rivales ni sedes definidas, el futuro es una incógnita. Pero hay un deseo que nunca cambia: volver a ver a la Albiceleste iniciar un nuevo camino con el objetivo de devolver a la Selección argentina a lo más alto.