Dónde ver "El método Scaloni", la serie con testimonios inéditos de Messi que revela el lado secreto del DT

Scaloni, el jefe de cocina de un equipo que volvió a enamorar

El documental reúne entrevistas con el propio Scaloni y con todos los integrantes de su cuerpo técnico. También participan referentes del fútbol internacional como Diego “Cholo” Simeone y José Pekerman.

La mirada se completa con las voces de varios protagonistas de la inolvidable gesta argentina, entre ellos Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Ángel Di María, Julián Álvarez, Exequiel Palacios, Thiago Almada, Leandro Paredes, Emiliano Martínez, Enzo Fernández, Paulo Dybala y Alexis Mac Allister.

La propuesta va más allá de los resultados deportivos. La serie explora aspectos vinculados a la resiliencia, el compromiso, la unión y la construcción de una identidad colectiva capaz de superar momentos de incertidumbre hasta alcanzar la consagración.

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Con imágenes nunca antes difundidas y relatos en primera persona, "El método Scaloni" busca explicar cómo se gestó un grupo que trascendió lo futbolístico y se convirtió en un fenómeno social.

Y un dato imperdible: hay alusión a la charla previa a la final del mundo frente a Francia en Qatar 2022. Hay quienes la recuerdan como "la peor charla técnica del mundo".

La producción toma como punto de partida una de las frases más representativas del entrenador campeón del mundo: “Si estamos bien, somos capaces”, una idea que atraviesa toda la serie y que intenta mostrar cómo se construyó ese clima de confianza que terminó llevando a la Selección argentina a la cima del fútbol mundial.