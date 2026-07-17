Cómo nació la gran relación entre Lionel Scaloni y Luis de la Fuente

Con los años, el vínculo mutó en una gran relación de respeto. El DT de la Selección argentina recordó este lazo el martes pasado, en la conferencia previa a la semifinal contra Inglaterra, al afirmar que: “Además de haber sido mi profe en el curso de entrenador, tengo una particular relación con él”.

Luis de la Fuente fue uno de los maestros de Lionel Scaloni.

Más allá de la amistad, los dos entrenadores comparten una particularidad idéntica en sus trayectorias profesionales: ninguno dirigió a un club antes de asumir el mando de sus respectivas selecciones mayores.

De la Fuente consolidó su camino comandando las categorías Sub-19, Sub-21 y Sub-23 de España, mientras que Scaloni hizo su propia experiencia en la Sub-20 de la Selección argentina. Este domingo, el alumno buscará superar al maestro en el partido que se robará la mirada de todos los fanáticos, a lo largo y ancho dle mundo.