Cómo nació la gran relación entre Lionel Scaloni y Luis de la Fuente

La Selección argentina se medirá este domingo ante España en la gran final del Mundial 2026. Este crucial partido albergará un duelo sumamente especial en los bancos de suplentes: Lionel Scaloni se enfrentará cara a cara con Luis de la Fuente.
Lionel Scaloni y Luis de la Fuente han sido siempre respetuosos a la hora de hablar del otro. Cómo nació su cercana relación
La Selección argentina se medirá este domingo ante España en la gran final del Mundial 2026. Este crucial partido albergará un duelo sumamente especial en los bancos de suplentes: Lionel Scaloni se enfrentará cara a cara con Luis de la Fuente.
Es conocido que ambos entrenadores tienen una gran relación y, cada vez que pueden, hablan maravillas del otro. El trasfondo de este cruce se debe a que el actual DT de La Roja fue profesor del de la Albiceleste en 2017, cuando el oriundo de Pujato realizó y se destacó en el curso para obtener la licencia UEFA Pro.
La relación entre ambos comenzó formalmente hace casi una década, cuando De la Fuente dictaba la asignatura de técnica mientras dirigía a la Sub 19 de España. En aquel exigente curso de entrenadores, donde también participaron figuras como Fernando Redondo y Andoni Iraola, Scaloni demostró su potencial al terminar entre los cinco mejores alumnos.
Con los años, el vínculo mutó en una gran relación de respeto. El DT de la Selección argentina recordó este lazo el martes pasado, en la conferencia previa a la semifinal contra Inglaterra, al afirmar que: “Además de haber sido mi profe en el curso de entrenador, tengo una particular relación con él”.
Más allá de la amistad, los dos entrenadores comparten una particularidad idéntica en sus trayectorias profesionales: ninguno dirigió a un club antes de asumir el mando de sus respectivas selecciones mayores.
De la Fuente consolidó su camino comandando las categorías Sub-19, Sub-21 y Sub-23 de España, mientras que Scaloni hizo su propia experiencia en la Sub-20 de la Selección argentina. Este domingo, el alumno buscará superar al maestro en el partido que se robará la mirada de todos los fanáticos, a lo largo y ancho dle mundo.