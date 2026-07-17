El arte antiguo guarda secretos fascinantes sobre la naturaleza. Un reciente descubrimiento dejó perplejos a varios estudiosos del comportamiento animal. La clave apareció al analizar un lienzo creado hace más de cuatrocientos años por Jan Brueghel el Viejo. La pieza funcionó como un registro zoológico preciso mucho antes de la llegada de la tecnología.
Científicos hacen un descubrimiento de un murciélago que come aves en una pintura antigua: por qué es importante
Un descubrimiento inesperado en una obra de arte del siglo diecisiete sorprende por completo al mundo de los investigadores modernos
La pintura analizada lleva el nombre de El aire. Dicha obra maestra del año 1611 exhibe decenas de especies aladas. Gracias al uso de imágenes digitales de altísima resolución, los expertos notaron un pequeño detalle inédito que pasó desapercibido durante siglos. En una esquina del cuadro, un nóctulo mayor sostiene una pequeña ave cantora entre sus mandíbulas.
Un descubrimiento adelantado
Los murciélagos nóctulos mayores figuran entre los pocos capaces de cazar presas con plumas. Atrapan a sus víctimas en pleno vuelo durante las noches de migración. Luego arrancan las alas para devorar el resto del cuerpo mientras continúan su rápido trayecto por el cielo.
Los científicos desconocían por completo esos hábitos alimenticios hasta hace pocos meses. Las sospechas existieron durante décadas tras encontrar plumas sueltas entre el guano. Sin embargo, la comunidad académica logró comprobar el comportamiento recién en 2025 mediante el empleo de dispositivos de rastreo miniaturizados.
El misterio del conocimiento
Resulta profundamente llamativo que un creador plástico del siglo diecisiete conociera un dato zoológico tan específico. Los académicos consideran improbable que Brueghel presenciara el acto depredador en persona. Dichos cazadores nocturnos buscan su alimento a gran altura, lo cual dificulta cualquier observación a simple vista.
Los investigadores sugieren explicaciones alternativas razonables para el origen de la curiosa escena. El artista flamenco probablemente escuchó relatos precisos narrados por naturalistas locales. También pudo inspirarse en debates académicos de la época para plasmar un acto biológicamente exacto, adelantándose a la ciencia oficial por varios siglos.
En pocas palabras
- Descubrimiento inesperado: un murciélago come aves en una pintura de 1611, revelando hábitos desconocidos.
- Avance científico: científicos confirmaron esta dieta en 2025, cuatro siglos después de la obra de Jan Brueghel el Viejo.
- Misterio del arte: el artista pudo haber registrado relatos de naturalistas sobre el comportamiento del nóctulo mayor.