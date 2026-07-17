Científicos hacen un descubrimiento de un murciélago que come aves en una pintura antigua: por qué es importante

La pintura analizada lleva el nombre de El aire. Dicha obra maestra del año 1611 exhibe decenas de especies aladas. Gracias al uso de imágenes digitales de altísima resolución, los expertos notaron un pequeño detalle inédito que pasó desapercibido durante siglos. En una esquina del cuadro, un nóctulo mayor sostiene una pequeña ave cantora entre sus mandíbulas.

Un descubrimiento adelantado

Los murciélagos nóctulos mayores figuran entre los pocos capaces de cazar presas con plumas. Atrapan a sus víctimas en pleno vuelo durante las noches de migración. Luego arrancan las alas para devorar el resto del cuerpo mientras continúan su rápido trayecto por el cielo.