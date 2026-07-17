Un equipo internacional de biólogos documentó un hallazgo histórico. En las áreas tropicales de la República Democrática del Congo, localizaron un animal desconocido para la ciencia. El descubrimiento llamó la atención global debido a las marcas faciales brillantes del primate. Llamado formalmente Colobus congoensis, resalta por un anillo de pelaje naranja alrededor del hocico.
Se internaron en lo profundo de la selva: descubrimiento de una nueva especie de mono que ruge
Un asombroso descubrimiento en territorio africano sacó a la luz un primate inédito de colores llamativos totalmente desconocido
El hallazgo representa un hito monumental para la biología actual. Durante los últimos setenta y cinco años, los especialistas identificaron escasos mamíferos en el continente. De hecho, constituye la quinta nueva especie registrada allí.
El avance llegó luego de una investigación exhaustiva en terrenos difíciles. Los científicos atravesaron ríos remotos para documentar al escurridizo mono.
Un descubrimiento asombroso
El aspecto físico del animal resulta inconfundible. Su cara oscura contrasta fuertemente con una franja rosa anaranjada que rodea la boca. Un pelaje negro brillante cubre el resto de su cuerpo. Además, posee una mancha blanca distintiva debajo de la cola, la cual destaca visualmente con los saltos del primate en la selva.
Las comunidades locales conocían al animal desde hace varias generaciones. Cerca del área forestal, los pobladores lo llaman Likweli, un término tradicional que significa sacudidor de ramas. El mamífero permaneció oculto debido a su naturaleza profundamente reservada. En lugar de huir ante una amenaza, prefiere subir hacia las copas arbóreas para quedarse inmóvil.
Un rugido único
El territorio que ocupa resulta notablemente pequeño. Sobrevive en una zona de apenas mil setecientos kilómetros cuadrados, limitada por formaciones acuáticas. La rareza del espécimen hace que forme grupos muy reducidos.
Cuando se comunican, emiten un rugido profundo mezclado con bufidos fuertes. Los expertos compararon acústicamente estos llamados con bajos musicales potentes.
Las pruebas genéticas confirmaron una separación evolutiva masiva frente a otros primates vivos. Los datos demuestran que su pariente más cercano habita a enorme distancia. La reducción constante de su pequeño hábitat por la caza comercial genera preocupación ambiental. Los investigadores recomiendan clasificar de urgencia al animal como amenazado para asegurar su supervivencia.
En pocas palabras
- Descubrimiento en la selva: hallan una nueva especie de mono con colores llamativos en la República Democrática del Congo.
- Características únicas: el primate, llamado Colobus congoensis, posee un anillo naranja alrededor del hocico y emite un rugido profundo.
- Estado de conservación: los biólogos recomiendan clasificar urgentemente al animal como amenazado debido a la reducción de su hábitat.