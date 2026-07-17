Se internaron en lo profundo de la selva: descubrimiento de una nueva especie de mono que ruge

Un descubrimiento asombroso

La nueva especie vive en una zona muy pequeña de la selva.

El aspecto físico del animal resulta inconfundible. Su cara oscura contrasta fuertemente con una franja rosa anaranjada que rodea la boca. Un pelaje negro brillante cubre el resto de su cuerpo. Además, posee una mancha blanca distintiva debajo de la cola, la cual destaca visualmente con los saltos del primate en la selva.

Las comunidades locales conocían al animal desde hace varias generaciones. Cerca del área forestal, los pobladores lo llaman Likweli, un término tradicional que significa sacudidor de ramas. El mamífero permaneció oculto debido a su naturaleza profundamente reservada. En lugar de huir ante una amenaza, prefiere subir hacia las copas arbóreas para quedarse inmóvil.

Un rugido único

El descubrimiento dejó extasiados a los investigadores.

El territorio que ocupa resulta notablemente pequeño. Sobrevive en una zona de apenas mil setecientos kilómetros cuadrados, limitada por formaciones acuáticas. La rareza del espécimen hace que forme grupos muy reducidos.

Cuando se comunican, emiten un rugido profundo mezclado con bufidos fuertes. Los expertos compararon acústicamente estos llamados con bajos musicales potentes.

Las pruebas genéticas confirmaron una separación evolutiva masiva frente a otros primates vivos. Los datos demuestran que su pariente más cercano habita a enorme distancia. La reducción constante de su pequeño hábitat por la caza comercial genera preocupación ambiental. Los investigadores recomiendan clasificar de urgencia al animal como amenazado para asegurar su supervivencia.