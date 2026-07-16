Especialistas identificaron la firma de un antiguo experto en matemáticas durante trabajos en Guatemala. El hallazgo ocurrió en las paredes de Xultun, una urbe milenaria ubicada lejos de la capital del país. Dicho descubrimiento otorga detalles valiosos sobre las personas encargadas de observar los astros hace más de mil años.
Descubrimiento por primera vez en la historia del nombre de un astrónomo maya
Un descubrimiento sin precedentes en Guatemala sacó a la luz la identidad de un experto de los mayas, algo inédito para la ciencia moderna
El texto pintado finaliza con una atribución clara para un astrónomo llamado Sak Tahn Waax. Los expertos traducen su denominación como "Zorro de pecho blanco". Su labor consistía en registrar ciclos naturales para definir fechas, como la coronación de líderes o la construcción de monumentos.
Franco Rossi, especialista del Instituto Tecnológico de Massachusetts, lideró la investigación publicada por la revista Antiquity. El investigador señaló su asombro ante la escasez de firmas similares en los registros antiguos, debido a la enorme relevancia de dichas tareas durante el siglo ocho.
Un descubrimiento inédito
Las fórmulas matemáticas registradas por el autor incluyen observaciones novedosas sobre Venus, Marte o el año solar. Los científicos notaron abordajes únicos para documentar los movimientos planetarios. Por tales motivos, asumen que el experto decidió plasmar su firma original junto a su obra intelectual.
Los arqueólogos encontraron los glifos dentro de una habitación residencial. Los pobladores aplicaron yeso sobre la pared para crear un espacio de escritura miniatura. Tras hallar los trazos desvanecidos por el tiempo, el equipo escaneó las superficies para mejorar la legibilidad. Registraron cincuenta y dos microtextos sobre la pared.
Dichas inscripciones funcionaban como borradores para crear códices. El equipo excavó herramientas para fabricar papel cerca del lugar. Toda la evidencia indica que el sitio servía para enseñar cálculos a los escribas. Aunque muchas edificaciones de los mayas llegan al actual territorio de México, los materiales orgánicos originales casi nunca logran superar las condiciones del clima tropical mesoamericano.
En pocas palabras
- Descubrimiento inédito: Hallan la firma de un astrónomo maya, Sak Tahn Waax, en Guatemala.
- Registro de conocimiento: Las inscripciones detallan cálculos sobre Venus, Marte y el año solar.
- Contexto arqueológico: Los glifos se encontraron en una habitación usada para enseñar cálculos a escribas.