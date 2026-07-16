Descubrimiento por primera vez en la historia del nombre de un astrónomo maya

Un descubrimiento inédito

Las fórmulas matemáticas registradas por el autor incluyen observaciones novedosas sobre Venus, Marte o el año solar. Los científicos notaron abordajes únicos para documentar los movimientos planetarios. Por tales motivos, asumen que el experto decidió plasmar su firma original junto a su obra intelectual.

El lugar en el que se realizó el descubrimiento.

Los arqueólogos encontraron los glifos dentro de una habitación residencial. Los pobladores aplicaron yeso sobre la pared para crear un espacio de escritura miniatura. Tras hallar los trazos desvanecidos por el tiempo, el equipo escaneó las superficies para mejorar la legibilidad. Registraron cincuenta y dos microtextos sobre la pared.

Dichas inscripciones funcionaban como borradores para crear códices. El equipo excavó herramientas para fabricar papel cerca del lugar. Toda la evidencia indica que el sitio servía para enseñar cálculos a los escribas. Aunque muchas edificaciones de los mayas llegan al actual territorio de México, los materiales orgánicos originales casi nunca logran superar las condiciones del clima tropical mesoamericano.