El descubrimiento de unos restos óseos en Medio Oriente plantea grandes interrogantes científicos. Los investigadores analizaron el esqueleto de un hombre joven hallado en la cueva Qafzeh. Durante la revisión, los antropólogos observaron una cicatriz profunda en su rostro. La lesión sugiere un ataque con una herramienta afilada. Posiblemente utilizaron un cuchillo de piedra.
¿El primer crimen de la historia?: descubren a un humano de hace 100 mil años con una herida de cuchillo
Un fascinante descubrimiento en Israel detalla un crimen antiguo perpetrado con un cuchillo, marcando un hecho inusual para la historia
Aquel hallazgo ocurrió hace varias décadas bajo la supervisión de arqueólogos franceses. El sitio resguarda los huesos de 27 individuos de la especie Homo sapiens. Representan una población instalada fuera del continente africano.
El periodista Guy Gugliotta escribió que "no hay pruebas de que estos modernos sobrevivieran mucho tiempo, y mucho menos de que pasaran a colonizar otras partes del globo".
Descubrimiento médico
El cráneo del joven, catalogado como Qafzeh 25, mostraba signos asombrosos de supervivencia. La marca lineal atravesó el lado izquierdo del rostro hasta afectar un diente. A pesar de la gravedad, los expertos detectaron indicios biológicos de curación ósea. El hombre vivió un "período significativo" después del golpe.
La herida facial nunca sufrió infecciones severas. El filo de la piedra carecía de la penetración necesaria para comprometer la pulpa dental. Los científicos concluyeron en su reporte que "esta evidencia apoya la noción de resiliencia y posible cuidado dentro de la comunidad".
Las confrontaciones cara a cara habitualmente causaban lesiones en el flanco izquierdo. La mayoría de los individuos empleaban su mano diestra para golpear. Los expertos califican al fósil como el "primer caso documentado de traumatismo por fuerza cortante en el registro arqueológico".
Los restos terminaron depositados cuidadosamente bajo tierra junto a un grupo de niños. La investigadora Ana Pantoja Pérez afirmó que los datos "proporcionan nueva evidencia en el debate en curso sobre los orígenes de comportamientos complejos como la violencia interpersonal, el cuidado de individuos heridos o enfermos y las prácticas funerarias, aspectos fundamentales para comprender la evolución social y cultural de nuestra especie".