¿El primer crimen de la historia?: descubren a un humano de hace 100 mil años con una herida de cuchillo

Descubrimiento médico

El cráneo del joven, catalogado como Qafzeh 25, mostraba signos asombrosos de supervivencia. La marca lineal atravesó el lado izquierdo del rostro hasta afectar un diente. A pesar de la gravedad, los expertos detectaron indicios biológicos de curación ósea. El hombre vivió un "período significativo" después del golpe.

El descubrimiento marca el primer ataque con un arma registrado en la historia.

La herida facial nunca sufrió infecciones severas. El filo de la piedra carecía de la penetración necesaria para comprometer la pulpa dental. Los científicos concluyeron en su reporte que "esta evidencia apoya la noción de resiliencia y posible cuidado dentro de la comunidad".

Las confrontaciones cara a cara habitualmente causaban lesiones en el flanco izquierdo. La mayoría de los individuos empleaban su mano diestra para golpear. Los expertos califican al fósil como el "primer caso documentado de traumatismo por fuerza cortante en el registro arqueológico".

Los restos terminaron depositados cuidadosamente bajo tierra junto a un grupo de niños. La investigadora Ana Pantoja Pérez afirmó que los datos "proporcionan nueva evidencia en el debate en curso sobre los orígenes de comportamientos complejos como la violencia interpersonal, el cuidado de individuos heridos o enfermos y las prácticas funerarias, aspectos fundamentales para comprender la evolución social y cultural de nuestra especie".