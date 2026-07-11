El origen verdadero del hielo blanco surgió durante la fractura del inmenso supercontinente Gondwana. El bloque africano se separó del territorio antártico durante el periodo Jurásico remoto.

Semejante ruptura geológica provocó múltiples reacciones sísmicas lentas bajo la corteza del mundo. Los efectos superficiales demoraron más de cien millones de años en manifestarse físicamente ante el clima externo.

Un descubrimiento magistral

Las simulaciones computacionales recrearon paisajes perdidos durante periodos inmensamente largos. Diferentes modelos virtuales demostraron que colosales ondas calientes recorrieron el manto profundo tras la separación continental. Movimientos rocosos lentísimos a cientos de kilómetros subterráneos empujaron la superficie hacia arriba gradualmente. Mesetas internas inmensas ganaron altitud constante junto a cadenas montañosas enteras.

Los montes Gamburtsev protagonizan una parte fundamental en toda la narrativa climática antigua. El sistema montañoso permanece sepultado bajo kilómetros de agua congelada actualmente.

La altitud elevada de las cumbres facilitó temperaturas muchísimo más bajas a nivel local. Un enfriamiento progresivo formó glaciares permanentes inmensos que cubrieron grandes extensiones continentales rápidamente. A mayor superficie blanca visible desde el espacio exterior, más luz solar rebotaba fuera del globo terráqueo.amente.