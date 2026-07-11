Una suiza con corazón mendocino: "Quiero que gane Argentina, acá se festeja de otra manera"

En su familia política ya comenzaron las bromas. Su cuñada, hermana de su marido, la acusa de ser "mufa" y quiere mandarla a ver el partido a otra habitación. Ella, lejos de ofenderse, respondió entre carcajadas que quizás sea la cuñada la que esta vez no sea recibida en su casa.

Sabina va a ver el partido Argentina - Suiza con su marido, hijas y familia política. Según le dijeron, la van a mandar a una habitación si grita un gol del contrincante. Captura de pantalla Canal 7

"Yo no soy mufa, quiero que gane Argentina", insistió.

También recordó el duelo entre ambos países en el Mundial de Brasil 2014. En ese entonces, ella seguía en Suiza y su pareja estaba en Brasil. Además atravesaban un momento de distanciamiento, por lo que cada uno vivió aquel histórico partido desde un rincón distinto del mundo.

Argentina y Suiza, por un lugar en semifinales

La Selección argentina enfrentará este sábado a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City. El ganador avanzará a las semifinales del certamen.

Mientras Argentina tiene a Messi como su "as de espadas", Suiza cuenta con Johan Manzambi, sin embargo, el delantero quedó descartado para este encuentro por una lesión de rodilla.

Mientras millones de hinchas vivirán el partido desde un solo lado, Sabina tendrá una noche especial. Festejará cada gol de cualquiera de los dos equipos, aunque, si el resultado final favorece a la Scaloneta, confiesa que la alegría será mayor. "Acá los mundiales se viven distinto. Los suizos no festejan tanto", resume la mendocina por elección que esta noche tendrá el corazón dividido, pero con la bandera argentina ocupando bastante más espacio que la de Suiza.