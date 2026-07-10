La Selección argentina enfrenta a Suiza por un lugar en semifinales: hora, TV y probables formaciones

El resto de la formación sale casi de memoria. Emiliano Martínez será el dueño del arco. La zaga central estará compuesta por Cristian Romero y Lisandro Martínez, acompañados a la izquierda por Nicolás Tagliafico.

En el mediocampo, el DT ratifica el cuarteto que viene sumando rodaje. Hablamos de Leandro Paredes como eje de contención, respaldado por la dinámica de Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo de Paul.

La Selección argentina llegó a dicha instancia tras superar a Cabo Verde por 3-2 (en el alargue) y a Egipto por el mismo resultado, pero en el tiempo regular. Por su parte, la Suiza de Murat Yakin ha ido de menor a mayor en el Mundial 2026.

Tras un debut opaco ante Qatar, encadenó triunfos ante Bosnia y Canadá para ganar su zona. En la fase eliminatoria eliminó a Argelia y viene de dejar en el camino a Colombia en una tanda de penales para el infarto tras igualar sin goles.

El historial en Copas del Mundo sonríe plenamente a la Albiceleste con dos antecedentes exitosos: el 2-0 en Inglaterra 1966 y aquel agónico desahogo en Brasil 2014, cuando Ángel Di María rompió el cero en el minuto 118. Este sábado, una nueva página dorada espera ser escrita.

Probables formaciones

Selección argentina: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina o Gonzalo Montiel; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Suiza: Gregor Kobel; Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Denis Zakaria, Remo Freuler, Granit Xhaka, Fabian Rieder; Ruben Vargas, Breel Embolo y Dan Ndoye. DT: Murat Yakin.