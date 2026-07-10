La Selección argentina enfrenta a Suiza por un lugar en semifinales: hora, TV y probables formaciones

La Selección argentina enfrenta este sábado a Suiza en Kansas por los cuartos de final del Mundial 2026. Tras sufrir ante Cabo Verde y Egipto, el equipo de Lionel Scaloni buscará meterse entre los cuatro mejores de la competencia.
La Selección argentina y Suiza se verán las caras en Kansas en el marco de los cuartos de final del Mundial 2026
La Selección argentina enfrenta este sábado a Suiza en Kansas por los cuartos de final del Mundial 2026. Tras sufrir ante Cabo Verde y Egipto, el equipo de Lionel Scaloni buscará meterse entre los cuatro mejores de la competencia.
El encuentro se disputará desde las 22 en el Arrowhead Stadium, con el arbitraje del portugués Joao Pinheiro. Los fanáticos podrán seguir la transmisión en vivo a través de El Siete. También por intermedio de la TV Pública, TyC Sports, Telefe, DSports y Disney+ Premium.
Lionel Scaloni ultima detalles para armar el equipo titular, con solo dos dudas. En el lateral derecho, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel pelean mano a mano por el puesto. La otra gran duda está en la ofensiva: Lautaro Martínez y Julián Álvarez se disputan, una vez más, el privilegio de acompañar a Lionel Messi.
El resto de la formación sale casi de memoria. Emiliano Martínez será el dueño del arco. La zaga central estará compuesta por Cristian Romero y Lisandro Martínez, acompañados a la izquierda por Nicolás Tagliafico.
En el mediocampo, el DT ratifica el cuarteto que viene sumando rodaje. Hablamos de Leandro Paredes como eje de contención, respaldado por la dinámica de Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo de Paul.
La Selección argentina llegó a dicha instancia tras superar a Cabo Verde por 3-2 (en el alargue) y a Egipto por el mismo resultado, pero en el tiempo regular. Por su parte, la Suiza de Murat Yakin ha ido de menor a mayor en el Mundial 2026.
Tras un debut opaco ante Qatar, encadenó triunfos ante Bosnia y Canadá para ganar su zona. En la fase eliminatoria eliminó a Argelia y viene de dejar en el camino a Colombia en una tanda de penales para el infarto tras igualar sin goles.
El historial en Copas del Mundo sonríe plenamente a la Albiceleste con dos antecedentes exitosos: el 2-0 en Inglaterra 1966 y aquel agónico desahogo en Brasil 2014, cuando Ángel Di María rompió el cero en el minuto 118. Este sábado, una nueva página dorada espera ser escrita.
Selección argentina: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina o Gonzalo Montiel; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
Suiza: Gregor Kobel; Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Denis Zakaria, Remo Freuler, Granit Xhaka, Fabian Rieder; Ruben Vargas, Breel Embolo y Dan Ndoye. DT: Murat Yakin.