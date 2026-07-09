Netflix: el thriller de 13 capítulos cargado de escenas al borde de los límites imaginables

La trama sigue a sus protagonistas mientras enfrentan acontecimientos inesperados que alteran el curso de sus vidas y los obligan a descubrir secretos del pasado. A medida que avanzan los capítulos, las relaciones personales se vuelven más complejas y el suspenso gana protagonismo, dando lugar a giros que sorprenden al espectador.

Si disfrutas de las producciones asiáticas cargadas de emociones, Distorsión del tiempo es una excelente opción dentro del catálogo de Netflix. Gracias a su combinación de romance, drama, misterio y thriller, la serie se posiciona como una de las propuestas más atractivas para quienes buscan nuevas series y películas con una historia intensa y atrapante.