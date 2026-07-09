El catálogo de series y películas de Netflix tiene producciones internacionales que atrapan desde el primer capítulo, y una de ellas es Distorsión del tiempo, una miniserie tailandesa estrenada en 2024. Con 13 capítulos, esta ficción combina drama romántico, misterio y thriller en una historia que mantiene la tensión hasta el final.
Netflix: el thriller de 13 capítulos cargado de escenas al borde de los límites imaginables
La miniserie tailandesa suma suspenso y romance a la plataforma de Netflix, explorando viajes temporales con un alto costo personal
La trama sigue a sus protagonistas mientras enfrentan acontecimientos inesperados que alteran el curso de sus vidas y los obligan a descubrir secretos del pasado. A medida que avanzan los capítulos, las relaciones personales se vuelven más complejas y el suspenso gana protagonismo, dando lugar a giros que sorprenden al espectador.
Si disfrutas de las producciones asiáticas cargadas de emociones, Distorsión del tiempo es una excelente opción dentro del catálogo de Netflix. Gracias a su combinación de romance, drama, misterio y thriller, la serie se posiciona como una de las propuestas más atractivas para quienes buscan nuevas series y películas con una historia intensa y atrapante.
Netflix: de qué trata la serie Distorsión del tiempo
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Distorsión del tiempo versa: "Cuando un portal la envía al futuro y la despoja de todo, una adinerada heredera encuentra un collar que puede llevarla de regreso al pasado.Pero cada viaje se paga con una vida...".
La vida de Melanie, una futura esposa equilibrada y preparada para casarse, se pone patas arriba cuando conduce a través de un túnel con una "Distorsión del Tiempo", lo que hace que su reloj de vida desaparezca durante un año entero.
Reparto de Distorsión del tiempo, serie de Netflix
- Khemanit Jamikorn
- Pakorn Chatborrirak
- Vasin Asvanarunat
- Jacqueline Muench
- Anuwat Choocherdratana
- Penpak Sirikul
- Burith Ploymeeka
- Sirinart Sugandharat
- Athiwat Sanitwong Na Ayutthaya
- Ampha Phoosit
Netflix: tráiler de la serie Distorsión del tiempo
Dónde ver la serie Distorsión del tiempo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Distorsión del tiempo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Distorsión del tiempo se puede ver en Netflix.
- España: la serie Distorsión del tiempo se puede ver en Netflix.