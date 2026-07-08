El catálogo de series y películas de Netflix sigue ampliándose con producciones latinoamericanas y una de las novedades más esperadas es Salcedo, cuero y boogaloo. La miniserie colombiana, estrenada este 8 de julio de 2026, expande el universo de La primera vez y pone el foco en uno de sus personajes más queridos: Martín Salcedo.
Netflix: la serie colombiana de 12 capítulos que recién llega y ya es furor mundial
Los seguidores de 'La primera vez' podrán profundizar en el personaje de Martín Salcedo con esta nueva serie de Netflix
Dirigida por Laura Tatiana Bohórquez, la ficción combina drama con una estética sombría y nostálgica a lo largo de 12 capítulos. La historia se desarrolla entre la vida nocturna, la salsa y el boogaloo, mientras acompaña a Salcedo en un recorrido marcado por decisiones difíciles, conflictos personales y el deseo de encontrar su propio camino.
Con esta producción, Netflix apuesta por seguir desarrollando historias derivadas de éxitos regionales, ofreciendo a los fanáticos una mirada más profunda sobre un personaje que dejó huella en La primera vez. La serie mantiene el sello colombiano de la producción original, pero explora un tono más intenso y maduro.
Netflix: de qué trata la serie Salcedo, cuero y boogaloo
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Salcedo, cuero y boogaloo versa: "Martín Salcedo no suele dejarse llevar, pero todo cambia cuando Verónica Pinilla y el Quiebra Canto redoblan las fiestas, el alcohol... y el peligro".
La historia sigue a Martín Salcedo, quien deja atrás la etapa conocida por los seguidores de 'La primera vez' para adentrarse en un escenario completamente distinto. La vida nocturna, la salsa y las relaciones personales se convierten en el centro de una narración donde los peligros, los excesos y los secretos marcan el rumbo del protagonista.
Reparto de Salcedo, cuero y boogaloo, serie de Netflix
- Sergio Palau
- Paola González
- Ramiro Meneses
Netflix: tráiler de la serie Salcedo, cuero y boogaloo
Dónde ver la serie Salcedo, cuero y boogaloo
- Latinoamérica: la serie Salcedo, cuero y boogaloo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Salcedo, cuero y boogaloo se puede ver en Netflix.
- España: la serie Salcedo, cuero y boogaloo se puede ver en Netflix.