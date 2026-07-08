Netflix: la serie colombiana de 12 capítulos que recién llega y ya es furor mundial

Dirigida por Laura Tatiana Bohórquez, la ficción combina drama con una estética sombría y nostálgica a lo largo de 12 capítulos. La historia se desarrolla entre la vida nocturna, la salsa y el boogaloo, mientras acompaña a Salcedo en un recorrido marcado por decisiones difíciles, conflictos personales y el deseo de encontrar su propio camino.

Con esta producción, Netflix apuesta por seguir desarrollando historias derivadas de éxitos regionales, ofreciendo a los fanáticos una mirada más profunda sobre un personaje que dejó huella en La primera vez. La serie mantiene el sello colombiano de la producción original, pero explora un tono más intenso y maduro.