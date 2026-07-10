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El jugador de Boca que podría irse a un grande de Sudamérica

Boca busca la salida de uno de sus jugadores que no será tenido en cuenta por Arruabarena para el próximo semestre

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Un jugador de Boca se iría a un grande de Sudamérica.

Un jugador de Boca se iría a un grande de Sudamérica.

La llegada de Rodolfo Arruabarena generó grandes cambios en Boca desde un inicio. El Vasco hizo una limpieza de plantel y varios jugadores se despidieron de club, como Edinson Cavani y Ander Herrera, y otros buscan su pronta salida de cara al segundo semestre ya que no serán tenidos en cuenta.

Es el caso de Juan Barinaga, lateral derecho de Boca, que podría emigrar a un grande de Sudamérica si las negociaciones avanzan a buen puerto.

El futuro de Juan Barinaga tras no ser tenido en cuenta en Boca

Juan Barinaga tiene contrato con el Xeneize hasta diciembre de 2028, pero se entrena con el grupo de futbolistas que Arruabarena separó del plantel principal apenas asumió como técnico porque esgrimió que no los tendría en cuenta.

En este contexto, Boca negocia con Peñarol de Uruguay por el traspaso del lateral derecho de 25 años. La intención de la dirigencia azul y oro es acordar una cesión con opción de compra, con el objetivo de recuperar parte de la inversión realizada por el jugador. Barinaga llegó al club a mediados de 2024 a cambio de una suma cercana a los tres millones de dólares proveniente de Belgrano de Córdoba.

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Barinaga se iría a Peñarol de Uruguay.

Si bien todavía no trascendieron las cifras de la negociación, en ambos clubes hay optimismo y la operación podría cerrarse en los próximos días. Barinaga ni siquiera viajó a Salta para el amistoso que Boca disputó el miércoles ante Athletico Paranaense, y espera una pronta resolución para su salida.

El rosarino disputó 42 partidos con la camiseta de Boca, 36 de ellos como titular, y logró consolidarse durante el segundo semestre del año pasado, aunque luego perdió terreno dentro del plantel.

Peñarol, por su parte, no tendrá competencia internacional en lo que resta de 2026, luego de haber terminado último en su grupo de la Copa Libertadores, por lo que apunta a reordenar su plantel para el plano local.

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