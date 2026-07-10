El error que cometés al armar el mate: destruye el sabor en menos de cinco minutos

El apuro por empezar a tomar suele jugar una mala pasada en los tiempos de hoy. El error definitivo ocurre cuando se llena el recipiente con yerba, se coloca la bombilla y se vierte el agua caliente inundando toda la superficie de manera uniforme.

Muchas personas cometen este error al armar su mate.

El error que muchos dueños cometen al armar el mate

Este shock térmico directo destruye el sabor de la infusión en menos de cinco minutos porque quema las propiedades más sensibles de la hoja, generando una experiencia que para muchos puede resultar demasiado intensa o desagradable.