¿Cuál es el mate que no se rompe, no junta humedad y dura muchísimos años?

Aunque muchos pensarían que el mejor mate es el de madera, no es así. El mate de madera proporciona un sabor terrenal y rústico a la yerba, pero tiene varios contras. Partiendo de la base de que requiere un curado previo antes de su primer uso, y que puede romperse si se cura mal, podemos enumerar varias contradicciones.

Si bien el mate de madera es muy bonito y bien argento, puede que se llene de humedad y empiece a largar mal olor con el paso del tiempo. En el peor de los casos le pueden aparecer hongos o grietas.

El mejor mate y más higiénico es el de acero.

El mate de cerámica es muy limpio e higiénico, pero si no está bien hecho, se puede sobrecalentar. También se corre el riesgo de que el mate se rompa al caer o se agriete. El mate de plástico es más económico, pero puede no ser la mejor opción para mantener la infusión caliente y con buen sabor.

El mejor mate es el de acero inoxidable por varias razones. Lo principal es que es higiénico; se lava muy fácil, no junta humedad en el interior y, por lo tanto, no se forman hongos en él. Si lo dejamos sin querer toda la noche con la yerba vieja, no va a largar mal olor. Otra ventaja enorme es que mantiene caliente el mate, porque es de acero térmico.

También son irrompibles, a diferencia de la madera, el vidrio o la cerámica. Se pueden caer y no pasa nada; además, están fabricados generalmente con materiales reciclables.

3 consejos para preparar un buen mate

Nunca hiervas el agua del mate.