¿Cuál es el mate que no se rompe, no junta humedad y dura muchísimos años?

Cuando pensamos en una bebida que acompaña, une y mejora cualquier día, pensamos en el mate. Esta infusión con yerba es un emblema nacional y el compañero de toda jornada individual o grupal. Al momento de comprar un mate nuevo para usar, porque algunos son para coleccionar únicamente, hay que pensar seriamente en el material por sobre el precio.
Existen muchos tipos de mates que varían en precio, calidad, capacidad, durabilidad y comodidad. Particularmente, en esta amplia variedad de recipientes, existe uno que gana en calidad, en higiene, mantenimiento, durabilidad y resistencia. Un complemento ideal que con una buena yerba mate se puede convertir en el compañero de cada momento.
¿Cuál es el mejor mate y por qué?
Antes de conocer el mejor mate y el que nunca falla, hay que saber que existen muchísimas variedades que se adaptan a las necesidades y contextos. No es lo mismo tener un mate de casa que uno de trabajo o uno de viaje. Lo mismo pasa cuando pensamos en el gasto de yerba mate; en este caso conviene un recipiente pequeño que no gaste mucho.
Aunque muchos pensarían que el mejor mate es el de madera, no es así. El mate de madera proporciona un sabor terrenal y rústico a la yerba, pero tiene varios contras. Partiendo de la base de que requiere un curado previo antes de su primer uso, y que puede romperse si se cura mal, podemos enumerar varias contradicciones.
Si bien el mate de madera es muy bonito y bien argento, puede que se llene de humedad y empiece a largar mal olor con el paso del tiempo. En el peor de los casos le pueden aparecer hongos o grietas.
El mate de cerámica es muy limpio e higiénico, pero si no está bien hecho, se puede sobrecalentar. También se corre el riesgo de que el mate se rompa al caer o se agriete. El mate de plástico es más económico, pero puede no ser la mejor opción para mantener la infusión caliente y con buen sabor.
El mejor mate es el de acero inoxidable por varias razones. Lo principal es que es higiénico; se lava muy fácil, no junta humedad en el interior y, por lo tanto, no se forman hongos en él. Si lo dejamos sin querer toda la noche con la yerba vieja, no va a largar mal olor. Otra ventaja enorme es que mantiene caliente el mate, porque es de acero térmico.
También son irrompibles, a diferencia de la madera, el vidrio o la cerámica. Se pueden caer y no pasa nada; además, están fabricados generalmente con materiales reciclables.
3 consejos para preparar un buen mate
- Calienta el agua a 80°C y no la hiervas para evitar que la yerba se queme.
- Llena el mate hasta la mitad o tres cuartos para no gastar yerba. La yerba se hincha cuando se moja, por eso no hace falta sobrecargarlo.
- Sacude el mate con la yerba para sacar el polvillo.