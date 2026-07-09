Maipú recortó el 20% de los cargos políticos y congeló los sueldos de los funcionarios

Las medidas fueron dispuestas por la gestión del intendente Matías Stevanato y, según informó el Maipú, forman parte de una estrategia para fortalecer la administración.

Reorganización interna y beneficios para los contribuyentes

Como parte del plan de reorganización, Maipú informó que reducirá en un 20% los cargos políticos. A esta decisión se suma el congelamiento de los salarios de los funcionarios políticos y una disminución del 20% de los gastos corrientes.

Desde la comuna señalaron que estas medidas buscan fortalecer el equilibrio de las cuentas públicas y garantizar un uso responsable de los recursos municipales, al tiempo que se optimiza la aplicación del presupuesto en los programas que actualmente se encuentran en ejecución.

En paralelo, Maipú lanzó un plan de regularización de deudas que permitirá a los contribuyentes cancelar obligaciones mediante un esquema de hasta 12 cuotas sin interés de financiación.

También comenzó a regir un régimen de regularización de construcciones y empadronamiento con un trámite simplificado. Según explicó Maipú, esta herramienta permitirá agilizar los procedimientos administrativos, facilitar la formalización de inmuebles y brindar mayor seguridad jurídica a los propietarios.