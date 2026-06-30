Las intoxicaciones con monóxido de carbono son más frecuentes con la llegada del invierno y las olas de frío ya que aumenta el consumo de todo tipo de calefactores y se ventilan menos los espacios. De esta manera, se impide la salida de los gases tóxicos que se acumulan en el interior de los hogares.
Maipú Municipio brinda recomendaciones para cuidarse del monóxido de carbono
Las temperaturas en Mendoza son cada vez más bajas y es por ello que es importante estar atentos al uso de artefactos que despiden monóxido de carbono
El monóxido de carbono es un gas que no se ve ni tiene olor y es altamente tóxico para personas y animales. Por eso, es muy importante tener en cuenta las recomendaciones brindadas por la Dirección de Tránsito y Defensa Civil de Maipú.
¿Cómo prevenir la intoxicación por monóxido de carbono?
Para prevenir la intoxicación por monóxido de carbono, la Municipalidad de Maipú recuerda la importancia de ventilar los ambientes y dejar siempre una puerta y/o ventana entreabierta
En artefactos a gas, es necesario corroborar que tengan siempre una llama azul y uniforme, controlada por un gasista matriculado. Las llamas de tonalidades amarillas o naranjas y manchas negras en la pared pueden significar que están funcionando mal.
Evitar mantener recipientes con agua sobre la estufa y no utilizar el horno ni las hornallas de la cocina para calefaccionar el ambiente ya que no están preparados para calefaccionar. Es importante tener especial cuidado en cerrar llaves de paso de gas y hornallas.
¿Cuáles son los primeros auxilios ante una intoxicación?
La intoxicación por monóxido de carbono puede presentar los siguientes síntomas
- Fatiga.
- Náuseas.
- Mareo.
- Dolor de cabeza.
- Somnolencia.
Si se presentan alguno de estos síntomas se recomienda:
- Retirar a las personas y/o animales del lugar contaminado para respirar aire fresco.
- Abrir puertas y ventanas para ventilar.
- Apagar los artefactos.
Luego de cumplir con los puntos anteriores, llamar al servicio local de emergencias comunicándose al 911. Es fundamental evaluar los riesgos y seguridad de quienes vayan a prestar ayuda. De ser necesario, mantener distancia y comunicarse con el servicio de emergencias.