Maipú Municipio brinda recomendaciones para cuidarse del monóxido de carbono.

En artefactos a gas, es necesario corroborar que tengan siempre una llama azul y uniforme, controlada por un gasista matriculado. Las llamas de tonalidades amarillas o naranjas y manchas negras en la pared pueden significar que están funcionando mal.

Evitar mantener recipientes con agua sobre la estufa y no utilizar el horno ni las hornallas de la cocina para calefaccionar el ambiente ya que no están preparados para calefaccionar. Es importante tener especial cuidado en cerrar llaves de paso de gas y hornallas.

¿Cuáles son los primeros auxilios ante una intoxicación?

La intoxicación por monóxido de carbono puede presentar los siguientes síntomas

Fatiga.

Náuseas.

Mareo.

Dolor de cabeza.

Somnolencia.

Si se presentan alguno de estos síntomas se recomienda:

Retirar a las personas y/o animales del lugar contaminado para respirar aire fresco.

Abrir puertas y ventanas para ventilar.

Apagar los artefactos.

Luego de cumplir con los puntos anteriores, llamar al servicio local de emergencias comunicándose al 911. Es fundamental evaluar los riesgos y seguridad de quienes vayan a prestar ayuda. De ser necesario, mantener distancia y comunicarse con el servicio de emergencias.