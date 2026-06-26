Una pareja de Las Heras se intoxicó con monóxido de carbono y ambos están en terapia intensiva

Una vez en el centro asistencial, el médico de guardia diagnosticó una intoxicación severa por monóxido de carbono y ordenó la internación de ambos en terapia intensiva debido a la gravedad del cuadro.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la mujer había llegado a la vivienda de la pareja, ubicada en el interior de El Borbollón. Al ingresar percibió un fuerte olor a gas y encontró al hombre tendido en el piso y a su hija sobre la cama, ambos sin conocimiento. Sin esperar una ambulancia, decidió trasladarlos por sus propios medios al hospital.

Por disposición del ayudante fiscal de turno se iniciaron las actuaciones correspondientes y se ordenó la intervención de Bomberos para realizar las pericias en el lugar.

La principal hipótesis y cómo prevenir intoxicaciones

Durante la inspección inicial de la vivienda, los efectivos observaron una garrafa conectada a una pantalla de calefacción. La principal hipótesis es que el artefacto se habría apagado y comenzó a liberar gas dentro del ambiente, aunque esa circunstancia deberá ser confirmada por los peritajes.

Las intoxicaciones por monóxido de carbono suelen incrementarse durante el invierno por el uso de sistemas de calefacción en espacios cerrados. Para prevenir estos accidentes, se recomienda mantener siempre una ventilación mínima en los ambientes, hacer revisar estufas, calefones y calefactores por un gasista matriculado, no utilizar hornallas ni hornos para calefaccionar la vivienda y apagar los artefactos que no estén preparados para funcionar durante toda la noche.

Los síntomas más frecuentes de una intoxicación por monóxido de carbono son dolor de cabeza, mareos, náuseas, somnolencia, vómitos y pérdida de conocimiento. Ante cualquiera de estas señales, es fundamental ventilar de inmediato el ambiente, salir al aire libre y buscar atención médica urgente.