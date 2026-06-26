Una pareja de Las Heras permanece internada en terapia intensiva luego de sufrir una grave intoxicación con monóxido de carbono en su vivienda de El Borbollón. Ambos fueron encontrados inconscientes por la madre de la mujer, quien los trasladó de urgencia al Hospital Carrillo en un vehículo particular.
Una pareja de Las Heras se intoxicó con monóxido de carbono y ambos están en terapia intensiva
La madre de la joven los encontró inconscientes en la vivienda y los llevó al hospital Carrillo. Bomberos investigan el origen de la fuga de gas
El hecho ocurrió cerca de las 7.30 de este viernes y es investigado por personal de la Comisaría 56ª de El Algarrobal. Bomberos trabaja para determinar qué provocó la acumulación de gas dentro de la vivienda.
La pareja quedó inconsciente por el monóxido
La emergencia se conoció a través de un llamado al 911 realizado por la madre de la joven, quien informó que estaba llevando a su hija, de 27 años, y a su yerno, de 30, al hospital Carrillo porque ambos presentaban problemas de salud y estaban inconscientes.
Una vez en el centro asistencial, el médico de guardia diagnosticó una intoxicación severa por monóxido de carbono y ordenó la internación de ambos en terapia intensiva debido a la gravedad del cuadro.
De acuerdo con las primeras averiguaciones, la mujer había llegado a la vivienda de la pareja, ubicada en el interior de El Borbollón. Al ingresar percibió un fuerte olor a gas y encontró al hombre tendido en el piso y a su hija sobre la cama, ambos sin conocimiento. Sin esperar una ambulancia, decidió trasladarlos por sus propios medios al hospital.
Por disposición del ayudante fiscal de turno se iniciaron las actuaciones correspondientes y se ordenó la intervención de Bomberos para realizar las pericias en el lugar.
La principal hipótesis y cómo prevenir intoxicaciones
Durante la inspección inicial de la vivienda, los efectivos observaron una garrafa conectada a una pantalla de calefacción. La principal hipótesis es que el artefacto se habría apagado y comenzó a liberar gas dentro del ambiente, aunque esa circunstancia deberá ser confirmada por los peritajes.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono suelen incrementarse durante el invierno por el uso de sistemas de calefacción en espacios cerrados. Para prevenir estos accidentes, se recomienda mantener siempre una ventilación mínima en los ambientes, hacer revisar estufas, calefones y calefactores por un gasista matriculado, no utilizar hornallas ni hornos para calefaccionar la vivienda y apagar los artefactos que no estén preparados para funcionar durante toda la noche.
Los síntomas más frecuentes de una intoxicación por monóxido de carbono son dolor de cabeza, mareos, náuseas, somnolencia, vómitos y pérdida de conocimiento. Ante cualquiera de estas señales, es fundamental ventilar de inmediato el ambiente, salir al aire libre y buscar atención médica urgente.