¿Abusó sexualmente de su hermana menor? ¿Lo hizo cuando ya tenía una edad para ser imputado en una causa penal? ¿Su madre era cómplice de los hechos ocurridos en Maipú? Estas preguntas buscará responder una investigación que, por el momento, tiene a un joven de 19 años privado de su libertad.
Investigan si un joven de 19 años abusó de su hermana menor durante toda su adolescencia
El joven se encuentra imputado por los abusos sexuales y está detenido en la cárcel, mientras investigan una presunta complicidad de su madre
El expediente penal se inició a mediados de marzo pasado a través de una denuncia que realizó otra hermana del clan familiar y que derivó en la detención del adolescente de 19 años en los primeros días de mayo.
El chico -se reserva su identidad para resguardar la de la víctima- está imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo. En los últimos días, una jueza dictó la prisión preventiva en su contra, por lo que quedará alojado en la cárcel mientras avanza la investigación.
La investigación por abuso sexual
La investigación sostiene que los hechos de abuso sexual ocurrieron a mediados entre 2020 y 2025 en dos domicilios donde vivía el grupo familiar, en las localidades maipucinas de Beltrán y Rodeo del Medio.
Según informaron fuentes judiciales, la víctima tenía entre 9 y 13 años durante ese lapso de tiempo. En tanto que su hermano mayor tenía entre 14 y 18 años. La acusación sostiene que el primogénito solía penetrarla en el interior del domicilio.
En el avoque existe la sospecha de que su madre y la pareja de ella estaban al tanto de los abusos sexuales que ocurrían entre sus hijos pero no hicieron nada para evitarlos. Sin embargo, todavía no han sido ubicados por la Justicia.
El sospechoso, que durante la audiencia de prisión preventiva aseguró que se encuentra prácticamente en situación de calle y tiene problemas con el consumo de cocaína desde los 15 años, seguirá en la cárcel mientras avanza la investigación por los abusos sexuales. Está previsto que en los próximos días se realice la pericia psicológica a la adolescente que habría sufrido los ataques por parte de su hermano mayor.
En pocas palabras
- Abuso sexual agravado: joven de 19 años imputado y con prisión preventiva por abusar de su hermana menor.
- Investigación en curso: se indaga la posible complicidad de la madre en los hechos ocurridos en Maipú.
- Próximos pasos: se realizará pericia psicológica a la adolescente víctima y se busca a la madre.