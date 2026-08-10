Investigan si un joven de 19 años abusó de su hermana menor durante toda su adolescencia

La investigación por abuso sexual se lleva adelante en la Unidad Fiscal de Delitos Sexuales.

La investigación por abuso sexual

La investigación sostiene que los hechos de abuso sexual ocurrieron a mediados entre 2020 y 2025 en dos domicilios donde vivía el grupo familiar, en las localidades maipucinas de Beltrán y Rodeo del Medio.

Según informaron fuentes judiciales, la víctima tenía entre 9 y 13 años durante ese lapso de tiempo. En tanto que su hermano mayor tenía entre 14 y 18 años. La acusación sostiene que el primogénito solía penetrarla en el interior del domicilio.

En el avoque existe la sospecha de que su madre y la pareja de ella estaban al tanto de los abusos sexuales que ocurrían entre sus hijos pero no hicieron nada para evitarlos. Sin embargo, todavía no han sido ubicados por la Justicia.

El sospechoso, que durante la audiencia de prisión preventiva aseguró que se encuentra prácticamente en situación de calle y tiene problemas con el consumo de cocaína desde los 15 años, seguirá en la cárcel mientras avanza la investigación por los abusos sexuales. Está previsto que en los próximos días se realice la pericia psicológica a la adolescente que habría sufrido los ataques por parte de su hermano mayor.