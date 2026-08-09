Una joven fue detenida por vender contenidos eróticos de su hermanita de 14 años en OnlyFans y WhatsApp

La hermana detenida tenía una cuenta de contenidos eróticos en OnlyFans. Imagen ilustrativa.

Prostitución virtual de su hermana

La acusación fiscal sostiene que la joven de 23 años utilizó a su media hermana de 14 años para exponerla sexualmente frente a adultos. La obligaba a participar de videollamadas con sujetos que se masturbaban del otro lado de la pantalla. La primogénita le prometía que a cambio le compraría un teléfono iPhone para su cumpleaños de 15, algo que nunca ocurrió. También se cree que la amenazaba con exponer los contenidos eróticos en caso de revelarle a alguien lo que ocurría.

En la investigación se incautaron dos celulares y 2 notebooks de la sospechosa. Si bien restan los informes tecnológicos, se aportaron capturas de pantalla de mensajes que cruzaron las medias hermanas. En esas conversaciones, la menor le dijo: "Podés ir presa porque sos mayor de edad y esto es un delito".

La adolescente de 14 años declaró en cámara Gesell y ratificó todo lo denunciado. Manifestó que su media hermana tenía una cuenta de OnlyFans donde vendía fotos y videos eróticos. En ese contexto es que la sumó a su negocio, donde cobraba aproximadamente $80.000 por cada videollamada sexual.

Incluso se incorporó un informe de Mercado Pago donde se detectaron constantes transferencias a la cuenta de la imputada de cuentas oriundas de Mendoza, Buenos Aires y hasta Valparaíso, según comentaron fuentes judiciales.

La menor declaró que "yo trataba de evita hacerlas pero ella me decía que era por el celular. Fueron muchas videollamdas y no recibí dinero". "A mí se me veía la cara pero mi hermana me decía que no me hiciera problema porque los hombres eran de otros países del mundo", detalló.

La estudiante universitaria está detenida en prisión domiciliaria. Fue imputada por facilitación y promoción a la corrupción de menores agravada por el vínculo, delito que prevé de 10 a 15 años de cárcel. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva de la acusada de prostituir virtualmente a su media hermana. En los próximos días, una jueza deberá resolver.