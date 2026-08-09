Una cámara de seguridad que registró una conversación entre dos primas fue el puntapié que dio inicio a una investigación por prostitución virtual de una adolescente. La sospechosa es la hermana mayor de una de ellas. Fue detenida en Maipú y está acusada de obligar a la menor de edad a realizar contenidos eróticos por plataformas digitales a cambio de dinero.
Una joven fue detenida por vender contenidos eróticos de su hermanita de 14 años en OnlyFans y WhatsApp
La víctima declaró en cámara Gesell que su hermana la contactaba con hombres mayores que se masturbaban por videollamadas
El 22 de diciembre de 2025, dos primas menores de edad se encontraban en la casa de una de ellas. Estaban hablando, sin saber que al lado de ellas había una cámara de seguridad que registró todo el diálogo. La adolescente de 14 años le confesó a su prima las aberrantes situaciones virtuales a las que era sometida por culpa de su media hermana -sólo comparten madre-.
La tía paterna escuchó la conversación y radicó la denuncia correspondiente. Se inició una causa judicial que a fines de abril pasado derivó en la detención en Maipú e imputación de la sospechosa, una joven de 23 años estudiante de veterinaria.
Prostitución virtual de su hermana
La acusación fiscal sostiene que la joven de 23 años utilizó a su media hermana de 14 años para exponerla sexualmente frente a adultos. La obligaba a participar de videollamadas con sujetos que se masturbaban del otro lado de la pantalla. La primogénita le prometía que a cambio le compraría un teléfono iPhone para su cumpleaños de 15, algo que nunca ocurrió. También se cree que la amenazaba con exponer los contenidos eróticos en caso de revelarle a alguien lo que ocurría.
En la investigación se incautaron dos celulares y 2 notebooks de la sospechosa. Si bien restan los informes tecnológicos, se aportaron capturas de pantalla de mensajes que cruzaron las medias hermanas. En esas conversaciones, la menor le dijo: "Podés ir presa porque sos mayor de edad y esto es un delito".
La adolescente de 14 años declaró en cámara Gesell y ratificó todo lo denunciado. Manifestó que su media hermana tenía una cuenta de OnlyFans donde vendía fotos y videos eróticos. En ese contexto es que la sumó a su negocio, donde cobraba aproximadamente $80.000 por cada videollamada sexual.
Incluso se incorporó un informe de Mercado Pago donde se detectaron constantes transferencias a la cuenta de la imputada de cuentas oriundas de Mendoza, Buenos Aires y hasta Valparaíso, según comentaron fuentes judiciales.
La menor declaró que "yo trataba de evita hacerlas pero ella me decía que era por el celular. Fueron muchas videollamdas y no recibí dinero". "A mí se me veía la cara pero mi hermana me decía que no me hiciera problema porque los hombres eran de otros países del mundo", detalló.
La estudiante universitaria está detenida en prisión domiciliaria. Fue imputada por facilitación y promoción a la corrupción de menores agravada por el vínculo, delito que prevé de 10 a 15 años de cárcel. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva de la acusada de prostituir virtualmente a su media hermana. En los próximos días, una jueza deberá resolver.