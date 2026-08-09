La mujer que pudo escapar de una relación abusiva pero no de un conductor alcoholizado

La mujer que ocultó su historia en Tucumán

Años después, Katherina Cáceres conoció a Darío Robles, un empleado de seguridad que vivía en la capital de Tucumán. Iniciaron una relación, se casaron y tuvieron una hija. La mujer nunca le reveló el oscuro pasado que había dejado atrás en Mendoza.

A mediados de marzo de 2022, la familia regresó a Mendoza para que Katherina visite a su madre y sus 8 hermanos. Estuvieron unos días juntos, pero Darío Robles debió regresar a su Tucumán natal por motivos laborales. "Ella decidió quedarse unos días más en la casa de su madre", recordó el hombre.

En la mañana del sábado 19 de marzo, la mujer estaba con su hija de 3 años alzada. Esperaban un micro en la parada ubicada en calles Olascoaga y Juan Manuel Rosas, en Las Heras. Iban a la casa de su hermana, pero nunca llegaron al lugar.

Katherina Cáceres fue embestida en la columna y desde atrás por un auto VW Voyage. Lo manejaba Matías Exequiel Giraudo (33). Pese a que eran las 8 de la mañana, el conductor tenía 1.25 gramos de alcohol en sangre. Fue el punto de inicio para el periplo final de la mujer.

Katherina Cáceres murió un año después del accidente en Las Heras.

El accidente fatal, el fallo penal y la causa civil

Katherina Cáceres quedó internada. Tenía una lesión medular permanente que la dejó parapléjica, entre otras lesiones. Mientras se debatía entre la vida y la muerte tuvo las fuerzas necesarias para contarle la verdad a su esposo: tenía otros 3 hijos producto de una relación a la cual había sido prácticamente obligada. "Ella me contó todo en la terapia intensiva del Hospital Central. Me dijo que el hombre le pegaba, la abusaba y la maltrataba", recordó Darío.

El 26 de abril de 2023 la mujer fue trasladada a un hospital de Tucumán. A esa altura ya tenía escaras y otras lesiones causadas por su postración prolongada. El 5 de mayo siguiente fue derivada a otro nosocomio ya que presentaba un mal estado general, con neumonía bilateral y un shock séptico por las infecciones en la piel, partes blandas y aparato respiratorio. Murió el 19 de mayo, más de un año después del accidente en Las Heras.

Matías Giraudo, el profesor de Educación Física que causó el accidente alcoholizado, fue condenado por su muerte bajo la calificación de homicidio culposo agravado. El chico pactó una pena de 3 años de prisión en suspenso -quedó en libertad- y 7 años de inhabilitación para conducir. El fallo penal se firmó el miércoles pasado.

Pero aún queda pendiente otro capítulo judicial. Los abogados Cristian Vaira Leyton y Agustín Magdalena -representan a Darío Robles y su hija- iniciaron una demanda civil contra la aseguradora, que busca evitar el pago de una indemnización amparándose en el estado de alcoholización de su cliente.

En la causa civil también llamó la atención que en la causa se presentaron los otros 3 hijos de Katherina Cáceres, por intermedio de su padre que hoy tiene 71 años. Solicitaron un pago cercano a los $16 millones, argumentando que pese a la distancia la mujer estaba en contacto con ellos y los asistía con $30.000 mensuales. La Justicia aún no se pronuncia al respecto.