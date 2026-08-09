La mujer gigante que dio a luz al bebé más grande jamás registrado

A lo largo de la historia del mundo, miles de acontecimientos médicos han desafiado los límites biológicos del cuerpo humano, dejando una huella imborrable en los registros de récords mundiales. Uno de ellos tiene como protagonista a una mujer con una altura colosal que dio a luz a un bebé del mismo tamaño.
Se trata del caso de Anna Haining Bates, una de las mujeres más altas de la historia con más de 2 metros y que, luego de casarse con un hombre de su misma altura, convirtió su romance en un espectáculo nunca antes visto.
La mujer giganta que dio a luz al bebé más grande jamás registrado
El 19 de enero de 1879, en Ohio, Estados Unidos, nació el bebé más grande de la historia con 9,98 kilos y una altura de 71 centímetros. Su madre, Anna, fue una de las mujeres más altas jamás registradas y, junto a su padre, eran la pareja casada más alta de la historia.
Anna fue la tercera de 13 hijos de inmigrantes escoceses de estatura normal. Se cree que al nacer pesaba casi 6 kilos; otras indican que su tamaño fue "normal" y que el crecimiento acelerado llegó al tiempo. A los 4 años medía 1,37 metros y pesaba más de 40 kilos. A los 6 ya superaba a su madre, que medía 1,65 metros. A los 15 rozaba los 2,13 metros y nunca dejó de crecer conforme pasaban los años.
Padecía gigantismo, una condición causada por un tumor en la glándula pituitaria que produce un exceso de hormona de crecimiento y, aunque acelera el crecimiento, también reduce la esperanza de vida.
Sin embargo, dejó de lado su sueño de ser maestra y aceptó su destino: exhibirse en el Museo Americano de Broadway por mucho tiempo. Después de eso, Anna decidió emprender una gira por su cuenta y durante una travesía en barco hacia Europa conoció a Martin Van Buren Bates, un hombre que medía 2,36 metros y pesaba 213 kilos.
Se enamoraron, se casaron y continuaron su vida, adaptada únicamente para ellos. El 19 de mayo de 1872, en Londres, Anna dio a luz a una niña que nació muerta, ya que medía unos 69 centímetros y pesaba alrededor de 8 kilos.
Seis años después, el 19 de enero de 1879, nació un varón que medía 71 centímetros y pesaba 9,98 kilos: el bebé más largo y más pesado del que se tenga registro, según el Guinness World Records. Trístemente, el niño murió 11 horas después y la pareja no tuvo más hijos.
Años más tarde Anna falleció en su cama por un paro cardíaco provocado por tuberculosis y problemas de tiroides.
En pocas palabras
- Mujer giganta: la historia de Anna Haining Bates, una de las mujeres más altas de la historia, que desafió límites biológicos.
- Bebé récord: su hijo nació en 1879 con 9,98 kilos y 71 centímetros, siendo el bebé más grande registrado.
- Vida excepcional: aceptó ser atracción de museo, se casó con otro gigante y vivió una vida fuera de lo común.