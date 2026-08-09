La mujer gigante que dio a luz al bebé más grande jamás registrado

Anna fue la tercera de 13 hijos de inmigrantes escoceses de estatura normal. Se cree que al nacer pesaba casi 6 kilos; otras indican que su tamaño fue "normal" y que el crecimiento acelerado llegó al tiempo. A los 4 años medía 1,37 metros y pesaba más de 40 kilos. A los 6 ya superaba a su madre, que medía 1,65 metros. A los 15 rozaba los 2,13 metros y nunca dejó de crecer conforme pasaban los años.

Padecía gigantismo, una condición causada por un tumor en la glándula pituitaria que produce un exceso de hormona de crecimiento y, aunque acelera el crecimiento, también reduce la esperanza de vida.

Se estima que Anna llegó a alcanzar los 2,27 m de altura, aunque sus padres no eran especialmente altos.

Sin embargo, dejó de lado su sueño de ser maestra y aceptó su destino: exhibirse en el Museo Americano de Broadway por mucho tiempo. Después de eso, Anna decidió emprender una gira por su cuenta y durante una travesía en barco hacia Europa conoció a Martin Van Buren Bates, un hombre que medía 2,36 metros y pesaba 213 kilos.

Se enamoraron, se casaron y continuaron su vida, adaptada únicamente para ellos. El 19 de mayo de 1872, en Londres, Anna dio a luz a una niña que nació muerta, ya que medía unos 69 centímetros y pesaba alrededor de 8 kilos.

Seis años después, el 19 de enero de 1879, nació un varón que medía 71 centímetros y pesaba 9,98 kilos: el bebé más largo y más pesado del que se tenga registro, según el Guinness World Records. Trístemente, el niño murió 11 horas después y la pareja no tuvo más hijos.

Años más tarde Anna falleció en su cama por un paro cardíaco provocado por tuberculosis y problemas de tiroides.