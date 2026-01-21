Esta construcción supera al icónico edificio del Burj Khalifa de Dubái, un símbolo de ambición arquitectónica y tecnológica en pleno corazón del desierto del Golfo Pérsico. Te contamos todos los detalles.

Torre Jeddah

Comienza la construcción del edificio más alto del mundo: supera los mil metros de altura

La Torre Jeddah, antes conocida como “Kingdom Tower”, es la pieza central de un megadesarrollo urbano planeado para transformar la ciudad de Yeda (Jeddah), ubicada a orillas del Mar Rojo. Concebida como un rascacielos multipropósito, se espera que este edificio supere los 1.000 metros y cuente con alrededor de 130 – 157 pisos, con espacios que combinarán residencias de lujo, oficinas, un hotel de alta gama y la plataforma de observación más alta del mundo.