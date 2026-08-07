Quién es el reconocido actor detenido por abuso sexual a un niño de 5 años: dijo que lo confundió con su novia

El actor es conocido en Brasil por su trayectoria en diversas producciones televisivas y publicitarias de renombre.

La investigación contra el actor Marco Furlan

Al ser confrontado por los efectivos policiales tras su aprehensión, Marco Furlan intentó justificar su accionar alegando un presunto estado de ebriedad severo. De forma insólita, el hombre declaró haber ingresado al recinto a oscuras y haber confundido al niño de 5 años con su propia novia.

No obstante, horas más tarde, al prestar su declaración formal ante las autoridades de Brasil, el actor cambió drásticamente su versión y sostuvo no recordar absolutamente nada de los acontecimientos ocurridos previo al arribo de las fuerzas de seguridad.

La Justicia dictaminó la prisión preventiva de Marco Furlan rechazando de plano cualquier posibilidad de excarcelación provisional. La Secretaría de Seguridad Pública de San Pablo confirmó que la causa se mantiene bajo estricto secreto de sumario para preservar la identidad y dignidad del niño vulnerado.

El actor quedó alojado en prisión preventiva.

Marco Furlan es un rostro conocido por las audiencias brasileñas por su trayectoria en diversas producciones televisivas y publicitarias de renombre. Su pico de mayor visibilidad pública ocurrió en 2009, cuando interpretó al personaje de Heitor en la célebre serie Aline, emitida por la cadena TV Globo. Asimismo, participó en producciones de otras importantes cadenas, como la ficción Mulher de Fases en la señal HBO y la producción Escola do Amor en Record TV.

El impacto institucional e industrial tras la difusión del caso no tardó en manifestarse de manera categórica. Múltiples marcas comerciales que mantenían vínculos vigentes o utilizaban la imagen del actor en sus contenidos promocionales tomaron la decisión de retirar inmediatamente todos sus anuncios de los medios de comunicación y plataformas digitales.