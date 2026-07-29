Murió en un accidente Glen Hansard, ganador de un Oscar por "Once"

Glen Hansard: de las calles de Dublín al escenario de los Oscar

Hansard abandonó sus estudios y decidió dedicarse a la música callejera en la concurrida calle Grafton de Dublín. En 1989 fundó The Frames, una de las bandas de rock alternativo más influyentes y queridas de Irlanda. Dos años después, en 1991, dio el salto al cine interpretando al guitarrista Outspan Foster en el recordado clásico The Commitments, dirigido por Alan Parker.

En 2007 formó parte de la película independiente "Once", donde trabajó con la música checa Markéta Irglová. El filme se convirtió en un fenómeno global y la pareja obtuvo el premio Oscar a la Mejor Canción Original en 2008 por el emotivo tema "Falling Slowly".

Parte de la banda sonora de esta película fue usada en el musical de Broadway "Once", el cual ganó múltiples premios Tony. A lo largo de su trayectoria solista, Hansard lanzó destacados álbumes como "Didn't He Ramble", además de colaborar con artistas de la talla de Eddie Vedder.

Más allá de todos los premios que ganó, Glen Hansard también se caracterizó por su constante labor social y comunitaria. Cada año, el artista solía regresar a las calles de Dublín en vísperas de Navidad para encabezar recitales benéficos callejeros con el fin de recaudar fondos para las personas sin hogar.