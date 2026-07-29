El mundo de la música y el cine independiente se viste de luto una vez. El reconocido cantautor y actor irlandés Glen Hansard, líder de la banda The Frames y ganador del premio Oscar a la Mejor Canción Original por la película " Once", falleció a los 56 años tras sufrir un accidente de moto en las afueras de Dublín.
Murió en un accidente Glen Hansard, ganador de un Oscar por "Once"
El músico tenía 56 años y era uno de los artistas más celebrados de la tradición folk de Irlanda. A continuación los detalles
Según informaron las autoridades locales (Gardaí) y los representantes de Hansard, el siniestro ocurrió en las primeras horas de la mañana en la localidad de Lucan, al oeste de la capital irlandesa.
"La familia de Glen se encuentra profundamente conmocionada y desconsolada por esta trágica pérdida y solicita respetuosamente privacidad en este momento tan difícil", expresó su equipo de representación, agradeciendo además la labor de los servicios de emergencia.
Glen Hansard: de las calles de Dublín al escenario de los Oscar
Hansard abandonó sus estudios y decidió dedicarse a la música callejera en la concurrida calle Grafton de Dublín. En 1989 fundó The Frames, una de las bandas de rock alternativo más influyentes y queridas de Irlanda. Dos años después, en 1991, dio el salto al cine interpretando al guitarrista Outspan Foster en el recordado clásico The Commitments, dirigido por Alan Parker.
En 2007 formó parte de la película independiente "Once", donde trabajó con la música checa Markéta Irglová. El filme se convirtió en un fenómeno global y la pareja obtuvo el premio Oscar a la Mejor Canción Original en 2008 por el emotivo tema "Falling Slowly".
Parte de la banda sonora de esta película fue usada en el musical de Broadway "Once", el cual ganó múltiples premios Tony. A lo largo de su trayectoria solista, Hansard lanzó destacados álbumes como "Didn't He Ramble", además de colaborar con artistas de la talla de Eddie Vedder.
Más allá de todos los premios que ganó, Glen Hansard también se caracterizó por su constante labor social y comunitaria. Cada año, el artista solía regresar a las calles de Dublín en vísperas de Navidad para encabezar recitales benéficos callejeros con el fin de recaudar fondos para las personas sin hogar.