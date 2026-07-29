Con el lema "Los mejores tangos del mundo", el ciclo propone tres conciertos de características diferentes, pensados para mostrar distintas sonoridades y formas de interpretar un repertorio que continúa vigente y emociona a nuevas generaciones. Las presentaciones tendrán lugar en Guaymallén y Rivadavia, con la participación de reconocidos artistas mendocinos y la presencia especial de la cantante Malena Rossi, invitada desde Buenos Aires.
Ciclo Arrabal: tres noches para recorrer los mejores tangos del mundo
El tango será el protagonista de esta propuesta que reunirá durante tres jornadas consecutivas a destacados músicos, cantantes y una orquesta típica para ofrecer un recorrido por algunas de las obras más emblemáticas de la música ciudadana
La apertura del ciclo será el viernes 31 de julio, a las 21.30, en la Sala Ernesto Suárez del Espacio Cultural Julio Le Parc, con "Mujeres de Arrabal", un concierto dedicado a las grandes voces femeninas del tango. La propuesta reunirá a las cantantes mendocinas Susana Jerez, Aluhé y Gabriela Fernández, quienes compartirán escenario con Malena Rossi. El acompañamiento musical estará a cargo de Nico Diez en piano, Diego Ferreira en guitarra y Leo Chaura como guitarrista invitado.
El sábado 1 de agosto, a las 21.30, el ciclo llegará al Cine Teatro Encio Bianchi de Rivadavia con "Orquestas Típicas", una velada centrada en el sonido tradicional del tango. La jornada contará con la participación especial de la Orquesta de Tango José Di Rino, de la Municipalidad de Rivadavia, integrada por José Di Rino (bandoneón), Rafael Fernández (piano), Gastón Egea (bajo eléctrico), Lucas Pallares (guitarra) y Ariel Fernández (voz), junto al ensamble conformado por Nico Diez, Diego Ferreira y Leo Chaura.
El cierre será el domingo 2 de agosto, de 13 a 17, en Casa Eviterna, con "Los mejores tangos del mundo", un concierto de formato íntimo y contemporáneo que propone una nueva mirada sobre clásicos inolvidables como Por una cabeza, Volver, Desencuentro, Naranjo en flor y Pedacito de cielo. La propuesta estará encabezada por Malena Rossi y Leo Chaura, acompañados por Nico Diez, Diego Ferreira y la Orquesta José Di Rino.
Además del concierto, esta última jornada incluirá una propuesta gastronómica especialmente pensada para acompañar la experiencia artística. Debido a las características del espacio, la capacidad será limitada a 70 asistentes, por lo que se recomienda adquirir las entradas con anticipación.
Las entradas para las tres funciones ya se encuentran disponibles a través de EntradaWeb.
El Ciclo Arrabal es un homenaje a la esencia más profunda del tango, un evento donde la emoción, la nostalgia y la pasión se encuentran mixturadas en el escenario.
Con “Los mejores tangos del mundo” como bandera, esta serie de conciertos invita al público mendocino a recorrer las historias que nacieron en los barrios, en las calles y en las almas de quienes hicieron de la música ciudadana una expresión universal.
El proyecto, que también dará nombre a su próximo álbum grabado en vivo junto a un quinteto, busca capturar la intensidad irrepetible del concierto y renovar el repertorio clásico desde una mirada actual. Un encuentro entre pasado y presente que celebra la vigencia del tango y su capacidad de seguir emocionando a nuevas generaciones.
En pocas palabras
- Ciclo Arrabal: Tres noches de tango en Mendoza con músicos, cantantes y orquesta típica.
- Artistas destacados: Participación de Malena Rossi (Buenos Aires) y talentos mendocinos como Aluhé y Susana Jerez.
- Entradas: Disponibles en EntradaWeb para las funciones en Guaymallén y Rivadavia.