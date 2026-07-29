Ciclo Arrabal: tres noches para recorrer los mejores tangos del mundo

El cierre será el domingo 2 de agosto, de 13 a 17, en Casa Eviterna, con "Los mejores tangos del mundo", un concierto de formato íntimo y contemporáneo que propone una nueva mirada sobre clásicos inolvidables como Por una cabeza, Volver, Desencuentro, Naranjo en flor y Pedacito de cielo. La propuesta estará encabezada por Malena Rossi y Leo Chaura, acompañados por Nico Diez, Diego Ferreira y la Orquesta José Di Rino.

Además del concierto, esta última jornada incluirá una propuesta gastronómica especialmente pensada para acompañar la experiencia artística. Debido a las características del espacio, la capacidad será limitada a 70 asistentes, por lo que se recomienda adquirir las entradas con anticipación.

Las entradas para las tres funciones ya se encuentran disponibles a través de EntradaWeb.

El Ciclo Arrabal es un homenaje a la esencia más profunda del tango, un evento donde la emoción, la nostalgia y la pasión se encuentran mixturadas en el escenario.

La mendocina Susana Jerez será parte de la propuesta.

Con “Los mejores tangos del mundo” como bandera, esta serie de conciertos invita al público mendocino a recorrer las historias que nacieron en los barrios, en las calles y en las almas de quienes hicieron de la música ciudadana una expresión universal.

El proyecto, que también dará nombre a su próximo álbum grabado en vivo junto a un quinteto, busca capturar la intensidad irrepetible del concierto y renovar el repertorio clásico desde una mirada actual. Un encuentro entre pasado y presente que celebra la vigencia del tango y su capacidad de seguir emocionando a nuevas generaciones.