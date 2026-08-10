Los lujos carcelarios que tenía el principal acusado de casi 100 muertes: TV, asados y reuniones

La cárcel de Marcos Paz, donde está alojado el sospechoso.

Los lujos carcelarios de Ariel García

Ubicado en el pabellón 6 de la cárcel federal, el recluso mantiene una rutina particular que combina actividad física, lecturas y encuentros gastronómicos provistos con mercadería propia. Según testimonios de familiares de otros presos, una camioneta particular ha ingresado por accesos restringidos para descargar alimentos provenientes de "La Económica de Carabobo", una verdulería que el grupo posee en el barrio porteño de Flores.

Asimismo -según informó el diario Clarín-, mediante los encuentros habituales con su hermano Damián y su contador Diego Castrillón, el preso monitorea la marcha de la fábrica de cables Epuyén SRL, desarrollos inmobiliarios en General Rodríguez y la construcción de una planta de productos biológicos en Paraguay con maquinaria importada de China.

A la par de estos beneficios de alojamiento, la mayor inquietud de Ariel García Furfaro se centra en el deterioro físico de su hermano Diego, también privado de la libertad en el mismo expediente y aquejado por cuadros severos de diabetes y afecciones renales que exigen traslados de urgencia a centros de salud externos.

El interior de la cárcel federal donde está alojado el empresario.

En el plano procesal, los abogados defensores acudieron a la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata para apelar el procesamiento dictado contra el núcleo familiar, argumentando que los dictámenes del Cuerpo Médico Forense no demostraron formalmente que la presencia de bacterias en las ampollas de fentanilo haya sido la causante directa de los decesos.

El perfil del empresario refleja un largo historial de contactos políticos y antecedentes penales, habiendo cumplido una pena por tentativa de homicidio entre 2002 y 2009 donde obtuvo el título de abogado en la cárcel.