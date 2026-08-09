María Isabel y La Máquina de Volar: la oportunidad que encontró una mendocina para volver a empezar

A ese escenario se sumó la muerte de su padre, en pleno contexto de Covid.

María Isabel pasó por una mala experiencia, pero siempre intentó mejorar y lo consiguió: actualmente tiene su propio trabajo y lucha día a día por salir adelante.

"Nos encontrábamos todos sin trabajo. Mi marido, mis hijos mayores y yo. Empezaron las deudas, los llamados de un banco, de otro. La presión era muy grande", recuerda.

Fue entonces cuando tomó la decisión que terminaría cambiando su vida.

"Tomé una mala decisión, que fue vender droga. Nunca pensé que a mis cuarenta y pico iba a hacer una cosa así. Ninguno de nosotros tenía antecedentes", cuenta.

Un mes después, un allanamiento puso fin a ese intento desesperado por conseguir dinero. María Isabel decidió asumir toda la responsabilidad y fue detenida.

La cárcel, el respeto de sus compañeras y el comienzo de una carrera

Muchas mujeres que no tenían un emprendimiento propio encontraron en el taller textil "La máquina de volar" un camino para salir adelante. Prensa de Gobierno

Después de pasar por una comisaría fue trasladada al penal de Cacheuta, donde permaneció diez meses.

Llegó a un lugar completamente desconocido, pero eligió no quedarse inmóvil. Se ofreció como bachera voluntaria, participó de talleres, encontró en la lectura una forma de sobrellevar el encierro y se anotó en el curso preuniversitario para ingresar a Trabajo Social, que aprobó con la máxima calificación.

"Yo seguía siendo una mujer trabajadora. Lo que había pasado era una decisión desesperada, pero no era mi forma de vivir", dice.

Dentro del penal también se ganó el respeto de otras internas. Recuerda que muchas veces las aconsejaba para que aprovecharan las oportunidades que tenían y mantuvieran una buena conducta.

Mientras intentaba adaptarse a esa nueva realidad, recibió otra noticia que la golpeó profundamente. Su hija menor, que entonces cursaba la secundaria, cayó en una profunda depresión y tuvo un intento de suicidio.

Ese cuadro permitió que la Justicia le concediera el arresto domiciliario para que pudiera volver a su casa y acompañarla durante el tratamiento.

Un taller que le abrió la oportunidad de volver a empezar

El taller de costura introdujo a María Isabel en un grupo de gente que la acompañó en el periodo de recuperación de su libertad y hasta el día de hoy sigue asistiendo al grupo. Prensa de Gobierno

Ya en su casa, María Isabel empezó a trabajar planchando prendas para una fábrica de ropa. Tiempo después, la asistente social que seguía su caso le propuso incorporarse al taller textil La Máquina de Volar, que funciona en el NIDO del barrio Olivares.

Aceptó sin dudarlo.

Más que aprender un oficio, encontró un espacio donde volver a relacionarse con otras personas después de haber estado presa.

"Lo que más miedo me daba era enfrentarme a la sociedad. Pensaba cómo me iban a mirar. Y cuando llegué al taller me encontré con mujeres que estaban pasando situaciones muy distintas, muchas difíciles como yo y allí me sentí como pez en el agua", recuerda.

En el grupo convivían mujeres que cumplían arresto domiciliario, otras que estaban próximas a recuperar la libertad y vecinas del barrio que asistían para capacitarse.

Además de las clases, el programa ofrecía un incentivo económico destinado a cubrir gastos personales y favorecer la continuidad de quienes participaban.

Aunque hoy ya no asiste con la frecuencia de antes porque el trabajo le ocupa gran parte del día, sigue acercándose al taller para acompañar a las mujeres que recién comienzan ese proceso.

"Fue una bendición y una oportunidad. Ahí entendí que había una vida después de todo lo que me había pasado", resume.

Actualmente combina distintos trabajos para sostener a su familia. Plancha ropa ocho horas por día, vende indumentaria, cosméticos, participa de ferias y aprovecha cada oportunidad para generar un ingreso.

"Voy haciendo un negocio y otro para que siempre haya una entrada de dinero", dice.

También mantiene pendiente un sueño: estudiar Trabajo Social.

Herramientas para adquirir autonomía económica

El taller textil "La Máquina de Volar" comenzó a funcionar en mayo de 2024 como una iniciativa conjunta entre la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y el Ministerio de Producción, para generar oportunidades laborales, especialmente para mujeres jefas de hogar y personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Con el tiempo, el espacio amplió su funcionamiento y se consolidó como un centro de servicios textiles con capacidad para producir para empresas privadas, mientras continúa brindando capacitación en confección industrial y acompañamiento a quienes participan.

Además de enseñar un oficio, el programa busca promover la autonomía económica, la inclusión social y la inserción laboral.

Como parte de su crecimiento, hacia fines de este año está previsto un encuentro entre centros de servicios textiles de distintos departamentos de Mendoza para intercambiar experiencias y fortalecer el trabajo conjunto.

Quienes deseen conocer las capacitaciones, talleres y otros programas que impulsa la Dirección de Empleo pueden solicitar información comunicándose al 261 747-6801.