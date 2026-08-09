Miles de mendocinos y turistas disfrutaron de la nieve en alta montaña este domingo

Penitentes y Los Puquios se llenaron de visitantes tras la reapertura del tránsito en la Ruta 7.

Para fomentar la llegada de público durante este periodo de reactivación, los parques de nieve lanzaron promociones especiales y paquetes familiares que se pueden consultar en sus canales oficiales. La masiva concurrencia generó un intenso movimiento en la zona, consolidando la oferta invernal de la provincia como uno de los destinos predilectos de la región.

os parques de nieve lanzaron promociones especiales y concentran la mayor afluencia de turistas en la cordillera.

Despliegue de seguridad y controles en el corredor internacional

Ante la alta concentración de vehículos y peatones, las autoridades pusieron en marcha un exhaustivo operativo de prevención articulado entre reparticiones nacionales, provinciales y municipales. En el despliegue participan de manera coordinada Vialidad Nacional, Gendarmería Nacional, la Policía de Mendoza, el Ente Mendoza Turismo (EMETUR), el Ministerio de Gobierno y los municipios de Luján de Cuyo y Las Heras a través de sus respectivas Guardias Urbanas Municipales (GUM).

Fuerzas de seguridad y preventores despliegan controles en el corredor ante la masiva llegada de visitantes.

Las acciones operativas están orientadas a regular el tránsito vehicular en los puntos críticos, asistir a los conductores en caso de eventualidades y garantizar un entorno seguro en las zonas comerciales y recreativas. Desde la mesa de coordinación solicitaron a los conductores extremar los cuidados en el manejo y acatar sin excepción las directivas brindadas por el personal apostado sobre la calzada.

Recomendaciones para la prevención y uso de trineos en sectores habilitados

Dado que el clima de montaña puede presentar variaciones abruptas, los organismos de seguridad recalcaron la importancia de verificar el estado de las rutas y el pronóstico meteorológico antes de emprender el viaje. Asimismo, recordaron la obligatoriedad de portar cadenas en el vehículo y sugirieron viajar con ropa impermeable, muda de calzado seco, abrigo adicional, agua potable y líquido anticongelante.

Las autoridades recomiendan viajar con ropa impermeable, abrigo extra y agua potable.

Por otro lado, con el objetivo de prevenir accidentes graves sobre la margen de la ruta, las autoridades enfatizaron que el uso de trineos, culipatines o deslizadores está estrictamente prohibido en la vía pública y banquinas. Dichas prácticas solo pueden realizarse dentro de los predios comerciales y parques adaptados que cumplen con las normativas de seguridad correspondientes. Frente a cualquier eventualidad o emergencia en la ruta, se encuentra disponible la línea 911.