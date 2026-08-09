Miles de mendocinos y turistas disfrutaron de la nieve en alta montaña este domingo

La alta montaña mendocina volvió a convertirse en uno de los principales focos de atracción de este invierno. A pesar del intenso temporal de nieve que afecta a la región desde hace casi u mes, la apertura parcial de la Ruta Nacional 7 favorecida por una ventana de buen tiempo dio luz verde para que miles de mendocinos y turistas ascendieran hacia la cordillera para disfrutar de un paisaje completamente nevado y de una amplia oferta de actividades recreativas.
El marco natural que exhibe actualmente el corredor internacional resulta excepcional: las abundantes acumulaciones de nieve devolvieron a la cordillera una fisonomía que no se registraba desde hacía décadas. Este escenario atrajo a familias completas y delegaciones de turistas que colmaron puntos emblemáticos como Puente del Inca y las instalaciones de los centros de nieve habilitados.
Diversión en la nieve y parque de atracciones en Penitentes y Los Puquios
Dentro del circuito turístico, los sectores de Penitentes Park y Los Puquios concentran gran parte del flujo de visitantes. Ambos complejos dispusieron de sus infraestructuras para la práctica de trineo, esquí y snowboard, además de ofrecer alquiler de indumentaria adecuada, propuestas gastronómicas de alta montaña y áreas lúdicas diseñadas para toda la familia.
Para fomentar la llegada de público durante este periodo de reactivación, los parques de nieve lanzaron promociones especiales y paquetes familiares que se pueden consultar en sus canales oficiales. La masiva concurrencia generó un intenso movimiento en la zona, consolidando la oferta invernal de la provincia como uno de los destinos predilectos de la región.
Despliegue de seguridad y controles en el corredor internacional
Ante la alta concentración de vehículos y peatones, las autoridades pusieron en marcha un exhaustivo operativo de prevención articulado entre reparticiones nacionales, provinciales y municipales. En el despliegue participan de manera coordinada Vialidad Nacional, Gendarmería Nacional, la Policía de Mendoza, el Ente Mendoza Turismo (EMETUR), el Ministerio de Gobierno y los municipios de Luján de Cuyo y Las Heras a través de sus respectivas Guardias Urbanas Municipales (GUM).
Las acciones operativas están orientadas a regular el tránsito vehicular en los puntos críticos, asistir a los conductores en caso de eventualidades y garantizar un entorno seguro en las zonas comerciales y recreativas. Desde la mesa de coordinación solicitaron a los conductores extremar los cuidados en el manejo y acatar sin excepción las directivas brindadas por el personal apostado sobre la calzada.
Recomendaciones para la prevención y uso de trineos en sectores habilitados
Dado que el clima de montaña puede presentar variaciones abruptas, los organismos de seguridad recalcaron la importancia de verificar el estado de las rutas y el pronóstico meteorológico antes de emprender el viaje. Asimismo, recordaron la obligatoriedad de portar cadenas en el vehículo y sugirieron viajar con ropa impermeable, muda de calzado seco, abrigo adicional, agua potable y líquido anticongelante.
Por otro lado, con el objetivo de prevenir accidentes graves sobre la margen de la ruta, las autoridades enfatizaron que el uso de trineos, culipatines o deslizadores está estrictamente prohibido en la vía pública y banquinas. Dichas prácticas solo pueden realizarse dentro de los predios comerciales y parques adaptados que cumplen con las normativas de seguridad correspondientes. Frente a cualquier eventualidad o emergencia en la ruta, se encuentra disponible la línea 911.
En pocas palabras
- Alta Montaña: miles de personas disfrutan de la nieve tras la apertura de la Ruta 7.
- Actividades y Seguridad: Penitentes y Los Puquios ofrecen diversión y operativos de control.
- Recomendaciones: se pide precaución al conducir y respetar normas de uso de trineos.