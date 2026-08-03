Ni Las Leñas, ni Puente del Inca: el secreto de la cordillera que pocos turistas visitan en invierno

Estas marcas esculpidas en la roca narran historias ancestrales, rituales y cosmovisiones de quienes habitaron el suelo en Mendoza mucho antes de la llegada de los españoles.

Recorrer el sendero con el sonido del viento de la Cordillera y la presencia de la nieve en los alrededores transforma la visita en una experiencia casi sagrada.

Para quienes buscan escapar del turismo masivo y redescubrir la provincia desde su costado más genuino, este rincón secreto en Uspallata demuestra que los mayores atractivos del invierno no siempre son los más ruidosos y conocidos, sino aquellos que guardan la memoria viva de la tierra.

Consejos antes de ir a un cerro mendocino