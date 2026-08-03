A pocos kilómetros de la Ruta Nacional 7, la Cordillera de los Andes guarda un refugio donde el tiempo parece haberse detenido. Lejos de las multitudes y las excursiones, el Cerro Tunduqueral, ubicado en las inmediaciones del Valle de Uspallata, se ubica como un portal silencioso hacia el pasado más profundo de la región.
Ni Las Leñas, ni Puente del Inca: el secreto de la cordillera que pocos turistas visitan en invierno
Mendocinos y turistas deben conocer este rincón secreto de la provincia. Todos los detalles del lugar, en la nota
Mientras miles de turistas se concentran cada temporada en los puntos más promocionados de la provincia, este sitio arqueológico a cielo abierto ofrece una vivencia completamente distinta, ya que el hecho de subirlo en los meses fríos implica encontrarse con un escenario imponente.
Los secretos milenarios grabados en la piedra
El verdadero tesoro de este cerro radica en sus cientos de petroglifos, grabados rupestres milenarios realizados por los antiguos Huarpes y pueblos preincaicos.
Estas marcas esculpidas en la roca narran historias ancestrales, rituales y cosmovisiones de quienes habitaron el suelo en Mendoza mucho antes de la llegada de los españoles.
Recorrer el sendero con el sonido del viento de la Cordillera y la presencia de la nieve en los alrededores transforma la visita en una experiencia casi sagrada.
Para quienes buscan escapar del turismo masivo y redescubrir la provincia desde su costado más genuino, este rincón secreto en Uspallata demuestra que los mayores atractivos del invierno no siempre son los más ruidosos y conocidos, sino aquellos que guardan la memoria viva de la tierra.
Consejos antes de ir a un cerro mendocino
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Ropa en capas (sistema cebolla): el clima en la alta montaña y la precordillera cambia drásticamente; es clave contar con una campera rompevientos e impermeable, polar y ropa térmica.
Hidratación y alimentación liviana: la altura y el esfuerzo físico exigen tomar mucha agua constantemente y llevar snacks energéticos (frutos secos, barras de cereal o chocolates).
Calzado adecuado: utilizar botas de trekking con buen agarre para evitar resbalones en terrenos pedregosos, senderos de tierra o manchones de nieve y hielo.
Protección solar extrema: aunque haga frío, el sol en la montaña pega con fuerza debido a la altura; no olvidar anteojos con filtro UV, protector solar factor 50 y protector labial.
Chequear el estado del clima y rutas: consultar siempre a Defensa Civil o Vialidad Provincial antes de salir, ya que las nevadas o vientos intensos pueden inhabilitar los caminos de forma repentina.
En pocas palabras
- Cerro Tunduqueral: secreto de la cordillera mendocina poco visitado en invierno.
- Petroglifos Huarpes: grabados milenarios narran historias y cosmovisiones ancestrales.
- Experiencia única: ofrece una vivencia auténtica lejos del turismo masivo.