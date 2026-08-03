El caballo de Przewalski, es considerado el último caballo salvaje del planeta. Su regreso al desierto de Gobi no solo permitió recuperar una especie que parecía perdida, sino que también comenzó a generar cambios en uno de los ecosistemas más extremos del mundo.
Devolvieron el último caballo salvaje al desierto hace más de 30 años y hoy ayuda a restaurarlo de forma natural
Más de 30 años después de su devolución al desierto, el caballo de Przewalski, la última especie de caballo salvaje, cumple un rol fundamental en la restauración natural
La especie llegó a desaparecer por completo en libertad en 1969 debido a décadas de caza, el avance de la ganadería, la pérdida de hábitat y los duros inviernos que afectaron a las estepas asiáticas. Sin embargo, un esfuerzo internacional logró cambiar su destino gracias a los pocos ejemplares de estos animales que sobrevivieron en zoológicos y centros de conservación.
Lo dieron por perdido hace 50 años y ahora vuelve a recuperar uno de los desiertos más extremos del mundo
Durante las décadas de 1970 y 1980, los programas de reproducción en zoológicos lograron aumentar la cantidad de caballos. Pero esos animales nacidos en cautiverio no podían ser enviados directamente al desierto de Mongolia, su lugar de origen, porque no sabían comportarse como caballos salvajes. Por eso, antes de su liberación, algunos ejemplares fueron llevados a grandes reservas naturales en Alemania y Países Bajos. Allí tuvieron espacio para vivir en grupos, relacionarse con otros caballos, aprender a moverse en manada y desarrollar habilidades necesarias para sobrevivir sin ayuda humana.
Antes de regresar a su hábitat original, algunos ejemplares fueron trasladados a grandes reservas naturales de Alemania y Países Bajos, donde aprendieron a vivir en grupos, formar manadas y buscar alimento por sí mismos. Finalmente, en 1992, comenzaron los programas de reintroducción en Mongolia. Los primeros caballos fueron trasladados al Parque Nacional de Hustai y a zonas protegidas del desierto de Gobi, donde pasaron por procesos de adaptación antes de ser liberados completamente en la estepa.
¿Cómo estos animales restauraron el desierto de Gobi después de volver de la extinción?
Estos animales, al consumir grandes cantidades de hierbas duras y plantas secas, los transportan semillas en sus desplazamientos y las depositan a través de sus excrementos en zonas áridas, favoreciendo la regeneración de la vegetación autóctona. Además, al desplazarse en manadas, sus cascos rompen la dura capa superficial del suelo seco sin generar una erosión significativa. Esto permite que el agua de las escasas lluvias o de la nieve penetre en la tierra y favorezca el crecimiento de nuevos pastizales.
La presencia esta especie en el desierto también ayuda a controlar el sobrepastoreo. A diferencia del ganado doméstico, como cabras y ovejas, que puede arrancar las plantas desde la raíz y acelerar la degradación del suelo, los caballos salvajes cortan la parte superior de la vegetación, permitiendo que vuelva a crecer.
Incluso durante los inviernos más duros cumplen una función clave para otras especies. Estos animales rompen el hielo grueso con sus patas para acceder al agua, dejando pequeños espacios abiertos que pueden ser utilizados por otros animales del desierto.
En 2026, el programa es considerado uno de los mayores éxitos de conservación de la historia moderna. Lo que comenzó como un intento de rescatar a una especie al borde de la desaparición se convirtió en un ecosistema consolidado y en plena expansión. Actualmente, entre 850 y 1.000 caballos salvajes recorren nuevamente las estepas mongolas, especialmente en zonas como el Parque Nacional de Hustai.
En pocas palabras
- Caballo de Przewalski: El último caballo salvaje ayuda a restaurar el desierto de Gobi.
- Impacto ecológico: Su consumo de hierbas y pastoreo regenera la vegetación y el suelo.
- Éxito de conservación: Reintroducido hace 30 años, hoy son casi 1.000 ejemplares.