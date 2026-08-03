Devolvieron el último caballo salvaje al desierto hace más de 30 años y hoy ayuda a restaurarlo de forma natural

Antes de regresar a su hábitat original, algunos ejemplares fueron trasladados a grandes reservas naturales de Alemania y Países Bajos, donde aprendieron a vivir en grupos, formar manadas y buscar alimento por sí mismos. Finalmente, en 1992, comenzaron los programas de reintroducción en Mongolia. Los primeros caballos fueron trasladados al Parque Nacional de Hustai y a zonas protegidas del desierto de Gobi, donde pasaron por procesos de adaptación antes de ser liberados completamente en la estepa.

¿Cómo estos animales restauraron el desierto de Gobi después de volver de la extinción?

Estos animales, al consumir grandes cantidades de hierbas duras y plantas secas, los transportan semillas en sus desplazamientos y las depositan a través de sus excrementos en zonas áridas, favoreciendo la regeneración de la vegetación autóctona. Además, al desplazarse en manadas, sus cascos rompen la dura capa superficial del suelo seco sin generar una erosión significativa. Esto permite que el agua de las escasas lluvias o de la nieve penetre en la tierra y favorezca el crecimiento de nuevos pastizales.

La presencia esta especie en el desierto también ayuda a controlar el sobrepastoreo. A diferencia del ganado doméstico, como cabras y ovejas, que puede arrancar las plantas desde la raíz y acelerar la degradación del suelo, los caballos salvajes cortan la parte superior de la vegetación, permitiendo que vuelva a crecer.

Incluso durante los inviernos más duros cumplen una función clave para otras especies. Estos animales rompen el hielo grueso con sus patas para acceder al agua, dejando pequeños espacios abiertos que pueden ser utilizados por otros animales del desierto.

En 2026, el programa es considerado uno de los mayores éxitos de conservación de la historia moderna. Lo que comenzó como un intento de rescatar a una especie al borde de la desaparición se convirtió en un ecosistema consolidado y en plena expansión. Actualmente, entre 850 y 1.000 caballos salvajes recorren nuevamente las estepas mongolas, especialmente en zonas como el Parque Nacional de Hustai.