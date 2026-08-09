Un hombre pasó 17 años en prisión por un crimen que, según él, fue cometido por su doble. Ahora, recibirá una indemnización de 1,1 millones de dólares en una demanda que se resolvió bajo una nueva ley de condenas erróneas.
Era el año 1999 cuando la vida de un hombre estaba a punto de cambiar para siempre. Se trata del caso de Richard Anthony Jones, encarcelado por más de 10 años "injustamente". Lo que ocurrió después dejó al mundo sin palabras.
Un hombre pasó 17 años en la cárcel tras ser confundido con un criminal idéntico a él
Richard fue acusado de un robo a mano armada en el estado de Kansas y, aunque siempre aseguró ser inocente, fue condenado principalmente por el testimonio de varios testigos que dijeron conocerlo. El problema era que nunca existieron pruebas físicas, como ADN, huellas dactilares o evidencia forense que lo vincularan de lleno con el crimen. Aun así, recibió una condena a 19 años en la cárcel.
A medida que pasaron los años, el hombre insistió en que habían encarcelado a la persona equivocada, y todo cambió cuando, dentro de la prisión, escuchó hablar a un hombre que era prácticamente idéntico a él.
Con ayuda de su equipo legal lograron encontrar a su semejante: se llamaba Ricky y vivía en la misma zona donde ocurrió el robo, tenía la edad similar e incluso un historial delictivo. El parecido entre ambos era tan increíble que hasta las personas no podían distinguirlos al comparar las fotografías.
Ese hallazgo hizo que el caso se reabriera y tras revisar nuevamente las pruebas, un juez concluyó que la condena se había basado en una identificación errónea de los testigos, una de las principales causas de condenas injustas.
Finalmente, en 2017 Richard Anthony recuperó su libertad después de pasar casi dos décadas en la cárcel por un delito que nunca cometió y recibió una indemnización de 1,1 millones de dólares, más otros beneficios. Así su caso se convirtió en un claro ejemplo de cómo un simple error de identificación puede cambiar una vida para siempre
En pocas palabras
- Hombre indemnizado: 1,1 millones de dólares recibirá un hombre tras 17 años en prisión por error judicial.
- Identificación errónea: fue condenado por un crimen que cometió su doble idéntico, sin pruebas forenses.
- Reapertura del caso: la defensa demostró el parecido con otro hombre y logró su liberación.