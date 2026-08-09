Un hombre pasó 17 años en la cárcel tras ser confundido con un criminal idéntico a él

A medida que pasaron los años, el hombre insistió en que habían encarcelado a la persona equivocada, y todo cambió cuando, dentro de la prisión, escuchó hablar a un hombre que era prácticamente idéntico a él.

Con ayuda de su equipo legal lograron encontrar a su semejante: se llamaba Ricky y vivía en la misma zona donde ocurrió el robo, tenía la edad similar e incluso un historial delictivo. El parecido entre ambos era tan increíble que hasta las personas no podían distinguirlos al comparar las fotografías.

Además de los 1,1 millones de dólares, recibió un certificado de inocencia, la eliminación de los antecedentes penales de su arresto, asesoramiento psicológico, entre otras cosas.

Ese hallazgo hizo que el caso se reabriera y tras revisar nuevamente las pruebas, un juez concluyó que la condena se había basado en una identificación errónea de los testigos, una de las principales causas de condenas injustas.

Finalmente, en 2017 Richard Anthony recuperó su libertad después de pasar casi dos décadas en la cárcel por un delito que nunca cometió y recibió una indemnización de 1,1 millones de dólares, más otros beneficios. Así su caso se convirtió en un claro ejemplo de cómo un simple error de identificación puede cambiar una vida para siempre