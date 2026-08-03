Subía el Everest, descubrió a un hombre congelándose y arriesgó todo para rescatarlo

Un escalador extranjero yacía semiinconsciente sobre la nieve, completamente abandonado a su suerte y consumprimido por un severo edema cerebral en plena zona de la muerte.

Continuar el camino hacia la seguridad y el descanso era la opción más lógica para que el hombre conserve sus propias energías, pero la crudeza de la situación exigió una respuesta inmediata.

Luego del rescate, el equipo realizó otra maniobra parecida.

Al comprender que dejarlo allí equivalía a firmar su sentencia de muerte, el profesional decidió descartar por completo sus aspiraciones personales y organizó un operativo de rescate junto a su equipo para evitar la muerte del turista.

El inesperado rescate que desafió a la muerte

A más de 8.000 metros de altura, donde cada bocanada de aire cuesta un esfuerzo gigante y el frío congela hasta los pensamientos, el grupo de rescatistas tuvo que ingeniárselas para armar sistemas de poleas improvisados en la nieve y turnarse para cargar al hombre al hombro.

Pese al agotamiento extremo y al peligro constante, lograron bajarlo con vida de una de las montañas más peligrosas del del mundo.

Como si semejante hazaña no fuera suficiente, días más tarde el mismo equipo volvió a arriesgarlo todo para rescatar en plena noche a una andinista que había caído dentro de una profunda grieta.