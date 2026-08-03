Subía el Everest, descubrió a un hombre congelándose y arriesgó todo para rescatarlo

El monte Everest se alza imponente como el desafío máximo para cualquier andinista. Año tras año, cientos de aventureros viajan hasta la cordillera del Himalaya con el objetivo de conquistar la cumbre más alta del planeta, dispuestos a soportar condiciones extremas a cambio de la gloria.
Sin embargo, la montaña no entiende de sueños ni de récords personales; allí arriba, la naturaleza impone sus propias reglas y la delgada línea entre la vida y la muerte se cruza en cuestión de segundos, tal y como pasó con el hombre argentino Ramón Chiocconi.
Un descubrimiento desesperante en el Everest
El ascenso del médico argentino transcurría con normalidad mientras avanzaba hacia su meta largamente deseada. No obstante, al descender de uno de los tramos más complejos de la ruta, se topó con una escena desoladora que cambiaría el rumbo de su viaje para siempre.
Un escalador extranjero yacía semiinconsciente sobre la nieve, completamente abandonado a su suerte y consumprimido por un severo edema cerebral en plena zona de la muerte.
Continuar el camino hacia la seguridad y el descanso era la opción más lógica para que el hombre conserve sus propias energías, pero la crudeza de la situación exigió una respuesta inmediata.
Al comprender que dejarlo allí equivalía a firmar su sentencia de muerte, el profesional decidió descartar por completo sus aspiraciones personales y organizó un operativo de rescate junto a su equipo para evitar la muerte del turista.
El inesperado rescate que desafió a la muerte
A más de 8.000 metros de altura, donde cada bocanada de aire cuesta un esfuerzo gigante y el frío congela hasta los pensamientos, el grupo de rescatistas tuvo que ingeniárselas para armar sistemas de poleas improvisados en la nieve y turnarse para cargar al hombre al hombro.
Pese al agotamiento extremo y al peligro constante, lograron bajarlo con vida de una de las montañas más peligrosas del del mundo.
Como si semejante hazaña no fuera suficiente, días más tarde el mismo equipo volvió a arriesgarlo todo para rescatar en plena noche a una andinista que había caído dentro de una profunda grieta.
En pocas palabras
- Médico argentino: descubrió a un hombre congelándose en el Everest y arriesgó su vida para rescatarlo.
- Hallazgo en la zona de la muerte: un escalador extranjero yacía semiinconsciente, abandonado y a más de 8.000 metros de altura.
- Operativo de rescate: el equipo improvisó sistemas de poleas y cargó al hombre al hombro para bajarlo con vida.